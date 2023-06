Quien pensase que el viacrucis de Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, en el circuito de Sachsenring, había terminado con su renuncia a pelear por el podio en la carrera al 'sprint' de Alemania se equivocó. Esta misma mañana, en el 'warm-up', es decir, en el ensayo previo, muy cortito, al verdadero gran premio (14.00 horas, DAZN), el piloto de Cervera (Lleida) ha sufrido su quinta caída del fin de semana, muy fea, tanto que hay quien sospecha, en estos momentos, que puede que el líder de Honda, harto de tantos problemas y caídas, no tome la salida este mediodía.

Márquez perdió el control de su RC213V en la tercera vuelta del entrenamiento y salió despedido por encima de su moto, estrellándose contra el asfalto y, probablemente, sufriendo un pequeño mareo, pues, contrariamente a lo que suele ser habitual en él, que siempre sale andando y corriendo en busca de su otra moto, esta vez prefirió quedarse sentado, en una de las sillas de los somisarios de esa zona para descansar, centrarse y, posteriormente, subirse al 'scooter' de su asistente, José Luis Martínez, que lo llevó hasta su taller.

Piloto OK

Según contó el doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial de motociclismo, Márquez no sufre lesión alguna "neurológica" y está apto para salir a la carrera. Pese a todo, sí ha sufrido una pequeña fisura en el dedo pulgar izquierdo (el que se fracturó recientemente fue el derecho) y también tiene un fuerte golpe en el tobillo derecho, que no le permite caminar con normalidad. Uno de los temores es que en este tipo de caías, cuando Márquez golpea con su casco en el asfalto, podría reproducirsele la lesión de diplopia (visión doble), que ya ha padecido tres veces a lo largo de su carrera, pero esta vez, afortunadamente, no ha ocurrido o, de momento, no se ha manifestado.

Repito, pese a que los doctores le han dado el visto bueno para correr y pese a que aún restan tres horas para la carrera grande, nadie sabe, a ciencia cierta, en Sachsenring si Márquez, tras uno de los fines de semana más nefastos de su brillantísima carrera deportiva, se atreverá o no a salir a pista.