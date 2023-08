Es evidente y ellos no se ocultan, todo lo contrario, que la vida de los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá ha sido siempre, siempre, como si fueran gemelos, mellizos. Es evidente que a Àlex le da absolutamente igual que la gente piense que está en el Mundial porque se apellida Márquez Alentá, eso, porque es el hermano del mejor piloto de la historia.

Y le da igual “porque yo he hecho y ganado mucho más que muchos de los pilotos que, ahora, comparten parrilla conmigo en MotoGP”, señala Àlex. “Estoy acostumbrado a estar bajo los focos por ser quien soy. Sé que la gente me tiene ganas, pero nada de todo eso me quita el sueño porque yo, al final, siempre acabo imponiendo mi trabajo, mi calidad, mi velocidad y mis triunfos”.

Esta historia que les cuento, también empezó teniendo a los dos hermanos de protagonistas. Jesús Macario, ingeniero de venta de una compañía multinacional, nacido en Cádiz y vecino de Madrid, es, como millones de españoles, un enfermo de las carreras. Le gusta jugar con memes divertidos “nunca ofensivos, siempre chascarrillos curiosos” y colgarlos en las redes.

En el 2014, Marc y Dani Pedrosa se fueron al suelo en Motorland por no cambiar los neumáticos a tiempo. Macario, conocido por todos como ‘Maca’ (“la primera vez que hablé con él”, explica Marc, “pensé que su firma ‘Maca’ venía de Macarena y, por tanto, siempre había sospechado que era una chica”), publicó un dibujo en el que Dani le decía graciosamente a Marc “nos ha llamado Nakamoto, pasa tú primero”.

A Marc le hizo tanta gracia el meme, que lo retuiteó para pedirle disculpas a Honda y a su jefazo, con un “lo siento, Nakamoto san”. Y, a partir de ahí, ‘Maca’ saltó a la fama (de las redes, del Mundial, de los Márquez y sus seguidores). Ni que decir tiene que ayer Macario estaba “loco, loco, loco de contento, porque ya ha ganado el niño en MotoGP”. Y para ese niño creó, hace tiempo, la ‘Àlexneta’, que no es otra cosa que la triunfadora ‘Xavineta’ del menor de los Márquez.

"Estoy acostumbrado a vivir bajo los focos de Marc, pero yo tengo muchos más logros que muchos de los pilotos que están en la parrilla de MotoGP" Àlex Márquez - Piloto del equipo Ducati Gresini Racing

“Son culés y nada mejor que una furgoneta hippy para unirnos todos y apoyar la carrera de Àlex, que con esta victoria va a relanzarse a lo grande, a lo bestia”, explica Macario. “No tenemos enemigos, no somos rencorosos respecto a los que pensaban que Àlex estaba en MotoGP por ser el ‘hermanísimo’, así que sois todos bienvenidos a la ‘Àlexneta`, que lo sepáis”.

Àlex no se separa nunca de la ‘Àlexneta’, pues es el llavero de su scooter. “Es divertido, me parece gracioso y todo lo que nos hace ‘Maca’ en las redes es dulce, sin mala intención, todo lo contrario, pues tiene el espíritu sonriente de los Márquez Alentá”.