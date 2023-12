No, no, El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, está en condiciones de afirmar que no es una inocentada, aunque medio mundo cree que lo es. No, no lo es, el prestigioso y popular periodista y comentarista deportivo Ernest Riveras, hasta la fecha la voz del Mundial de motociclismo, bueno y algo más sí, en la cadena privada de pago DAZN acaba de provocar un gran revuelo pues, tal y como hizo en enero del 2014 al abandonar RTVE, ha vuelto a utilizar la redes sociales, X (antes tuitter), para publicar un video, únicamente con su imagen, en el que anuncia que ficha por RTVE, más concretamente por Deportes Sant Cugat.

Es evidente que siendo hoy los Santos Inocentes y, tal y como ocurrió en el 2014 cuando dijo en tuitter "es un día raro, triste y alegre a la vez, pues, después de 26 años en TVE, dejo la tele. Espero que el futuro sea bueno y nos continuemos viendo", muchos de sus seguidores han considerado que era una inocentada. No lo es, Riveras, que últimamente retransmitía las carreras desde un plato en Barcelona, vuelve a la que fue su casa. Riveras, de 59 años, empezó, en 1985, en Antena-3 y Radio Barcelona Cadena. Gracias por este largo viaje de 10 años. Gracias a @Telefonica, @MovistarPlus, @MotoGP, DORNA y @DAZN_ES. Gracias a todos los que habéis estado conmigo delante y detrás de las cámaras. Pero por Navidad se vuelve a casa. Hola @rtve, @RTVECatalunya, @teledeporte … Nos vemos pronto pic.twitter.com/ObYoyQqGN2 — Ernest Riveras (@ErnestRiveras) 28 de diciembre de 2023 Regreso a casa “Después de 10 años vuelvo a Televisión Española”, empieza diciendo Riveras en su video, en el que justifica que últimamente no se prodigaba mucho en redes, pero “os voy a contar algo que muy poca gente sabe”. “Ha sido una aventura increíble”, prosigue el anuncio de Riveras, “en Telefónica creando tres canales, de MotoGP, de F-1, de fútbol; luego en Movistar+, siempre con el apoyo de Dorna y, en estos cinco últimos años, con DAZN, empezando prácticamente de cero en el 2019. Años increíbles, que no los cambiaría por nada, pero vuelvo a casa donde estuve 26 años”. Riveras vuelve a casa y lo anuncia con enorme sentimiento, tanto por lo que deja por donde va. “Diez años después, vuelvo a Deportes en Sant Cugat, muy contento porque me están acogiendo con los brazos abiertos y muy contento de poder aportar todo lo aprendido en estos diez últimos años. Y muy contento, también, por el futuro, pues todo lo que tiene planeado TVE para los próximos ocho años es increíble, empezado por lo que viene el próximo verano pues, si me gusta comentar las motos, los Juegos Olímpicos de Paríses un acontecimiento que me apasiona. Pues eso, que me vuelvo a televisión española y que nos continuaremos viendo por aquí”.