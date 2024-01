Por primera vez desde que se subió a la Ducati en los test de Cheste, Marc Márquez ha ofrecido una rueda de prensa en Madrid, junto a su hermano Álex, nuevo compañero en el Team Gresini, a instancias de su patrocinador personal Estrella Galicia 0,0.

El octocampeón, que el pasado noviembre en Valencia cerró su etapa de once años en el Repsol Honda para iniciar una ilusionante aventura a bordo de la mejor moto de la actual parrilla, la Desmosedici, se muestra esperanzado, aunque insiste en rebajar las “altas expectativas de la gente, que agradezco pero no son realistas viniendo de donde vengo. Llevo dos años sin ganar”, ha subrayado.

Álex, que afronta su segundo año en Gresini, asegura que su objetivo “es empezar bien el año, en la linea en que acabamos el anterior. Me siento preparado para todo y con ganas de estar ya en Malasia, en la pretemporada, que será clave”. El menor de los Márquez esquiva la presión y considera que “es pronto para hablar de resultados, mejor empezar con un perfil bajo y trabajar carrera a carrera. Si somos constantes y conseguimos eso, a final de año podemos esperar grandes cosas. No hay que obsesionarse con una primera victoria en domingo, pero esperamos que pueda llegar”, concede el ’73‘, que en 2023 ya subió al podio y ganó carreras al esprint con la GP22.

Marc celebra entrar a formar parte de la familia Ducati y cree que será claramente “una ventaja” que el constructor italiano tenga ocho motos en la parrilla: “Que haya en pista tantas motos iguales o muy similares a la tuya es una ayuda, porque te permite comparar, aunque también puedes liarte con tantos datos. Ojalá los demás pilotos de la marca quieran compararse conmingo porque eso significará que soy rápido”, opina.

Los Márquez recuerdan que ya fueron compañeros en el Repsol Honda en 2020, aunque aquella historia acabó precipitadamente porque Marc sufrió su lesión más grave en la primera carrera, en Jérez. “Yo era rookie y tenía que aprenderlo todo del campeonato y la categoría, mientras que Marc luchaba por el campeonato, así que aquella etapa fue muy diferente”, señala Álex, convencido de que esta vez “la situación está más equilibrada y creo que puedo aprovechar la llegada de Marc para progresar. La unión hace la fuerza. Si los dos pilotos trabajan en la misma dirección, ojalá suba el nivel de pilotaje y podamos aprovecharlo no solo yo, si no todo el equipo”. Por su parte, Marc añade que “en aquella época yo solo pensaba en el título y ahora pienso en levantarme y disfrutar. Si lo hago llegarán los resultados. Álex ya tiene experiencia con esta moto y podré aprender de él tambien”.

El '93' se ha referido a la primera vez que probó la Ducati, el 28 de noviembre en Valencia. Reconoce que al entrar en el box de Gresini “se me hizo raro no ver a Santi (Hernández, su jefe de mecánicos), ni al resto de los chicos, aunque me sentí cómodo porque en Gresini del ambiente es muy familiar. Son cambios en la vida que uno afronta con la máxima motivación posible” asume. “Me encuentro bien. Tranquilo y relajado. Por primera vez en años tengo una pretemporada normal sin lesiones. Después del test de Cheste me operé del antebrazo porque era un problema que había ido a más. En Le Mans me caí por eso y no dudé en pasar por el quirófano, pero estoy bien, ya planificando todo el trabajo que tengo por delante en Sepang y Qatar para seguir adaptándome a la moto y al equipo. Y cuando coja ese nivel, empezar a cambiar cosas en la moto para ir poniéndola a mi gusto”, explica Marc con evidente ilusión.

“Valencia fue un buen test. El primer día, después de tanto tiempo con otra moto y otro estilo de pilotaje sentí mariposas en el estómago... Esa sonrisa de la que tanto se ha hablado fue de tranquilidad. Había inquietudes con el nuevo proyecto y esa primera salida me permitió relejarme. Todo el equipo Gresini me va a ayudar a sentirme cómodo lo más rápido posible”, comenta Marc. El de Cervera no quiere entrar en comparaciones con la Honda que tantos problemas le dio los últimos años, hasta el punto de cerrar la temporada como el piloto con más caídas de MotoGP (29 en total). “No quiero mojarme mucho. Solo diré que la Ducati es diferente. Valencia es un circuito que siemprre me ha ido bien y por eso tengo ganas de llegar a otros que me cuestan para ver en qué punto estoy con la nueva moto”.

Convencido de su elección, Marc destaca que al dejar Honda “he renunciado a las emociones, a mucho, para dar un paso en mi carrera, para no bajar los brazos y buscar una solución... Esperando sentado no llegan las buenas noticias. He dado ese paso tan importante en mi carrersa para volver a disfrutar en pista”.

“¿Ganar con la Ducati? Veremos, hay que torear como pueda estas preguntas. Si una moto es buena el piloto se adapta más fácil, pero lo fundamental es la constancia. Podré ser rápido en determinados circuitos, ya digo ahora que sí, pero hay que ver si puedo ser regular en todos y eso es lo que marca la diferencia”, valora.

Marc advierte que “sería un error grande pensar en tílutos, llevo dos años sin conseguir una victoria, hice un podio y fue en agua. Hay ilusiones, pero deber marcarte objetivos realistas para empezar. La lesión del brazo me cambió el caráter, por eso me operé por cuarta vez, porque afectaba incluso mi vida personal. Conseguí recuperarme y ahora me siento joven, con posibilidades de todo, pero para eso tengo que divertirme y eso pasa por competir por las posiciones de arriba”.

“No veo temor en la parrilla, soy uno más. A lo mejor infundiría temor si viniera de encadenar cuatro títulos, pero no es el caso. Me tengo que reinventar ver qué hacen mejor los jóvenes. Me enfrento a pilotos ,como el campeón Bagnaia, que llevan muchos años con la misma moto. Estar en un equipo privado es diferente, ya lo pude ver en Valencia. Normalmente tenía cuatro motos en el box y en Gresini tenía una y si me caía se acababa el entreno. Pero otros pilotos han demostrado que con una privada se puede optar a todo y yo voy a interntar sacar el máximo jugo de lo que tengo”.

Respecto a su hermano Álex, el ‘93’ cree que “tiene que repetir lo que hizo en la segunda parte de la pasada temporada, demostrar que es capaz de todo, luchando siempre en las dos primeras líneas, buscar la constancia y cuando pueda sacar ese punto extra”.

Álex recoge el ‘guante’ y señala que “Marc no ha perdido la magia, entrenando motocross lo vemos al nivel de 2019, pero el primer año con una nueva moto no es fácil. En todo caso el sabe sufrir y creo que es capaz de todo”.

¿Habrá pelea entre hermanos? Marc no lo duda ni un segundo: “Por un séptimo puesto en 2022 en Portimao no hubo contemplaciones, así que será lo mismo este año. Claro que siendo tu hermano no entras igual en un cuerpo a cuerpo, pero a 300 km/h se cometen errores y es difícil controlar. Espero que no tenga que pedirle perdón”, dice. “No me gusta especular, pero ojalá pase y acabe de mi lado la batalla”, responde Álex.

Marc niega que en Ducati fuesen reacios a su fichaje: “Nunca tuve ese sentimiento, sino no hubiera dado el paso, no vas a un sitio en el que no te quieren. Siempre he estado muy arropado por Gresini, que me dio mi tiempo para decidir y esa fue la razón por la que estoy en este equipo”. Con vistas a 2025 asegura que “no he hablado con nadie ni hay movimientos. Primero tengo que disfrutar en la moto y luego valorar cual es mi mejor opción. Cuanto más gas en pista, más puertas se abrirán. Siempre he sido profesional y discreto. Hubo contactos con diferentes marcas, pero primero quería decidir lo que pasaba con Honda. No puedes salir de una relación larga y meterte en otra”.

Álex explica que “la Desmosedici GP23 es diferente a la del año pasado, el motor tiene algo más de potencia y también cambia la aerodinámica, pero no es un salto muy grande y esperemos que las oficiales el año que viene no mejoren muchísimo porque será una buena noticia para nosotros”.