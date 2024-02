Mejor, mucho mejor, muchísimo más reconfortante que ese excelente crono (1.57.270 minutos) en el último día de test en el trazado de Sepang (Kuala Lumpur, Malasia), donde se estrenó el Mundial de MotoGP el martes, miércoles y este jueves, es la amplia sonrisa de disfrute que expresó, a lo largo de toda la mañana de hoy, el catalán Marc Márquez (Ducati), que ya anunció, al protagonizar la noticia de la década en el campeonato de la máxima categoría, que cuando le viéramos sonreír significaría que la cosa va bien, que ha dado ya un primer paso importante.

El ocho veces campeón del mundo ha salido este mañana con la ilusión de un novato, pese a haber pasado dos días duros de test, y ha conseguido, enseguida, meterse entre los mejores de la 'virtual' parrilla de la primera semana de trabajo de MotoGP. Después de trabajar con la idea de adaptarse a su nueva Ducati 'Desmosedici', una moto muy distinta de su amada y laureada Honda RC213V, MM93 logró bajar del 1.58 y con su 1.57.270, se colocó en sexta posición, logrando un 'time attack' que le deja esperanzado con vistas al último test, en el trazado de Losail (Doha, Catar), poco antes del primero gran premio de la temporada, el segundo fin de semana del próximo mes de marzo.

Partido a partido

La sonrisa con la que Marc aparece en la imagen que ilustra esta información, captada en un descanso de los entrenamientos de hoy, en Sepang, compartiendo sensaciones y, sin duda, información ("Alex lleva todo el invierno diciéndome que lo más difícil de conseguir, con la Ducati, es el 'time attack', que al él le costó meses") con su hermano menor, es, sin duda, el reflejo de que el duro trabajo empieza a dar sus frutos "aunque todavía nos queda mucho, mucho, por conseguir".

"Hágame caso, Ducati confía y mimará a Marc, no lo dude", me comentó David Tardozzi, buen piloto en sus tiempos de motos gordas, gordas de verdad, y uno de los máximos responsables del equipo Ducati Corse y, por descontado, el hombre de Borgo Panigale que siempre soñó con tener al mayor de los Márquez en sus filas. "Contra lo que se ha comentado, estamos encantados de tener a Marc con nosotros y solo pido un favor: no corramos con él, démoslo su tiempo, su espacio, para hacerse con los mandos de la moto y la situación. Para él todo es nuevo, esperemos las primeras carreras y ya verán, ya, no seamos impacientes con él, sabe muy bien lo que hace".

No solo brilló Marc, también ha brillado y mucho Alex Márquez, que desde primera hora se metió entre los mejores (1.56.938), demostrando que ésta puede ser la temporada definitiva en la élite. "Estoy muy satisfecho de como ha ido todo", dijo el pequeño de los Márquez, "pero ya empiezo a tener experiencia, de los test muchos salen contentos y, luego, en el GP, desaparecen". Como reconoció el novato Pedro Acosta (GasGas), el gran sorpresón de la semana al acabar octavo (1.57.365), "aquí te pasas el día rodeado de campeones del mundo y gente que lleva muchos años peleándo por la victoria". Junto al 'rookie', también brilló (y los tres días, sí), el veterano Aleix Espargaró (quinto, con 1.57.091), al que le encanta la nueva Aprilia, que gusta menos a Maverick Viñales. "Es mucho más física, pero me gusta mucho, sí, sí", señaló Aleix.

Y quien volvió a estar en su sitio, es decir, delante, rápido, veloz, intrépido, seguro de sí mismo, muy seguro, fue, cómo no, el subcampeón Jorge Martín (Ducati), segundo, que ya está listo, este sí y lo reconoce abiertamente: "Hemos dado un paso más con la moto y yo, la verdad, me siento igual de fuerte, de rápido y de feliz, así que saldremos a conquistar lo que se nos perdió, por poco, el año pasado".

Es la frase que quieren pronunciar todos, pelear, intentarlo, el 'se puede' del deporte de élite. Pero lo cierto, la auténtica realidad es que, como siempre, en silencio, sin grandes fiesta, sin una sola mueca de felicidad y, mucho menos, chuleria, el bicampeón de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia, escondido o discreto a lo largo de todo el test, ha dado hoy su zarpazo y ha establecido un nuevo récord de Sepang, con un impresionante y muy matinal 1.56.682, que deja ya muy viejo su 1.57.491 del 2023. El mejor anuncio de que el bicampeón sigue ahí, esperando el reto que todos le lanzarán en Doha.

Se había ido ya todo el mundo y el mayor de los Márquez seguía dando vueltas al circuito. Es más, cuando todo el mundo estaba ya camino del aeropuerto de Kuala Lumpur, MM93 pidió practicar varias salidas para seguir conociendo su Ducati. "Sí, vale, reconozco que abandono Malasia muy contento y orgulloso de lo que hemos hecho yo, la moto y mi nuevo equipo. Pero estoy a medio segundo de los más rápidos. Vale, sí, estupendo tras ser mis primeros tres días con una moto nueva tras 11 años con la Honda. Estoy cerca tras el bautismo con Ducati, pero lejos de donde quiero acabar. Pero volveré a decir lo que llevo semanas diciendo: si me hubiese creído las expectativas que todo el mundo ha depositado en mí, me hubiese vuelto loco el primero o segundo día. Afortunadamente no ha sido así. Sigo cumpliendo mi plan que no es el podio ni, mucho menos, ganar. Quisero disfrutar, ser feliz y, en ese sentido, hoy ya he empezado a sonreir".