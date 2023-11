El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última prueba del Mundial de MotoGP, que aprieta la lucha por el título con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que deberá defender el domingo 14 puntos de renta en la general sobre el madrileño.

Aquellos que decían, que presagiaban, que se negaba a soñar ante la posibiliad de que el joven madrileño Jorge Martín (Ducati), de 25 años, pudiese proclamarse nuevo campeón del mundo de MotoGP, arrebatándole el trono al italiano 'Pecco' Bagnaia, jefe, curiosamente, de 'Matinator' en la fábrica Ducati, pueden empezar a encargar el cava pues, posiblemente, se puede producir la sorpresa, pues la carrera de mañana, que repartirá 25 puntos, arranca con Martín a 14 puntos de Bagnaia.

Martín, que arrancaba desde la sexta posición de la parrilla de salida, por detrás del italiano de Borgo Panigale, tardó solo seis vueltas para colocarse líder del pequeño pelotón tras pelearse con Brad Binder (KTM), Maverick Viñales (Aprilia), que salió, desde la 'pole' como un tiro, pero se vino abajo, con Marc Márquez (Honda), nuevo podio para el ocho veces campeón del mundo y con el propio Bagnaia.

Sí se puede

Los más de 50.000 espectadores (mañana habrá lleno total bajo el sol de Cheste, con 80.000 espectadores) no cesaron de cantar el reivindicativo "¡sí se puede! ¡sí se puede!", en el que cree y confia un Martín portentoso, que este viernes sacó de sus casillas a Bagnaia, en el último ensayo del día, y en el sprint le ha derrotado con todas las de la ley. Eso sí, si mañana, en un gran premio con el doble de vueltas, se produce el mismo resultado (victoria de 'Martinator' y quinto puesto para 'Pecco'), el italiano renovará título mundial.

Martín, sabedor de que no tenía más remedio que ganar y tratar de meter al mayor número de compañeros y adversarios entre él y Bagnaia, ha visto como le han ayudado tanto Binder, como Márquez y Viñales. La verdad, lo cierto, lo que ha estado ocurriendo casi todo el año, es que el rendimiento de Martín los sábados ha sido explosivo (nueve victorias lo demuestran) y las actuaciones de 'Pecco' han mejorado ostensiblemente los domingos.

"Me la he jugado con el neumático blando trasero, pero no había otra: o ganaba o me caída. Hemos ganado" Jorge Martín

"Es evidente", ha comentado Davide Tardozzi, uno de los jefes de Ducati Corse, a Sky Italia TV, "que algo ha pasado en nuestra moto pues, ya desde la primera vuelta, 'Pecco' no se ha encontrado cómodo. Debemos apretar mañana, pero confio ciegamente en Bagnaia, como durante todo el año".

"Me la he jugado corriendo con el neumático trasero blando", ha reconocido Martín en el 'corralito' de los sábados. "He corrido al límite, sí, pero no había otra. Es evidente que hoy, en la 'sprint', no se podía calcular: o ganaba o me caía. Mañana volveré a intentarlo con el medio trasero".

Seguir apretando

"Hoy quería ganar más que nadie, te lo aseguro, pero no teníamos las mejores cartas", ha seguido explicando Martín, a pie de podio. "Hemos optado por la goma blanda trasera porque no había tanta temperatura, pero en la tercera vuelta ya he visto que íbamos a sufrir. Hemos tenido que arriesgar un poco para adelantar, también a Pecco que hemos ido muy justos, pero hoy hemos sido los mejores y ahora a preparar la carrera de mañana".

"He tenido que tapar huecos y no dejar que intentaran adelantarme cuando me he puesto primero, no por perder la plaza, sino para evitar caídas. Los aficionados dicen '¡sí se puede!', pero está difícil, quiero disfrutar lo de hoy y mañana ya veremos. Que hubiera sido sin la goma de Qatar.. seguro que mañana Pecco da un paso adelante. Mañana intentaremos ponernos delante y controlar el grupo, a ver que sucede, pero no será nada fácil".