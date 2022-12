Qué mejor manera de amenizar cenas, reuniones y fiestas de Navidad que con unos buenos villancicos. Si quieres que estas navidades no decaiga la fiesta y bailar y cantar míticas canciones con tus amigos y familiares, Spotify tiene un extensa biblioteca de típicas canciones con las que deleitarte.

Christmas Hits

Esta lista de reproducción está compuesta por las 25 canciones navideñas más escuchadas en la historia de la aplicación.

Como no podía ser de otro modo, Mariah Carey y su 'All I Want for Christmas is You' corona el primer puesto, algo habitual desde su debut en el ya lejano 1994. Inmediatamente más abajo está 'Last Christmas' de Wham!, posiblemente la canción con más variaciones en Spotify (unas 1.200). Ariana Grande está en el tercer lugar con 'Santa Tell Me'', de 2014.

Villancicos

Esta lista de reproducción cuenta con hasta 2 horas de canciones típicas para Navidad.

El primer villancico de esta playlist alcanzó en su momento éxito internacional tan avasallador que lo encontrarás también en la lista anterior. Gracias a su intercalación de versos en español y en inglés, José Feliciano logró que su' Feliz Navidad' llegara a las casas de todo el mundo. En el puesto 20 volverás a escucharla solo que versionada por Gwen Stefani.

Y hablando de versiones, la playlist Villancicos está llena. Manolo Escobar canta '¡Ay del Chiquirritín!', Parchís aparece unas cuantas veces, Rosana canta en directo... todo un batiburrillo de sonidos.

Piano Navideño

En esta lista de reproducción encontrarás 'Campana Sobre Campana', 'Noche de Paz'... tocadas con piano, para que sirvan de acompañamiento perfecto en charlas o momentos más sociales.

Música relajada para los momentos más tranquilos de estas fiestas.

Canciones divertidas navideñas

La primera canción de la lista es toda una declaración de intenciones: 'Another Christmas Song', (Otra Canción de Navidad), cantada por el divertido presentador estadounidense Stephen Colbert.

Aunque la playlist no se ha renovado desde 2014, cuenta con 24 canciones.

Christmas Pop

Para los más modernos, esta lista de reproducción vuelve a contar con la voz de Ariana Grande o con 'Saw Mommy Kissing Santa Claus' (Vi a Mami Besar a Santa Claus), una versión muy suave y tranquila de Sasha Sloan sobre un niño que describe cómo, al bajar por las escaleras en Nochebuena para buscar sus regalos, se encontró a su madre y Santa Claus bajo el muérdago.