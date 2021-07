Loles Salvador, cocinera y fundadora del grupo La Sucursal, ha fallecido hoy a los 82 años tras haber sufrido un accidente cardiovascular el domingo en su casa del Rincón de Ademuz, donde se encontraba acompañada de varios de sus hijos. El velatorio será mañana a partir de las 17:00 horas en el tanatorio municipal de València.

Salvador era un referente de la cocina valenciana de las últimas tres décadas. La cocinera y fundadora del grupo La Sucursal comenzó a cocinar en el bar del polideportivo de Catarroja y años después se convirtió en la chef del restaurante Ma Cuina, que fue el primero en conseguir una estrella Michelín en València. En 1986 abrió su primer restaurante propio en la calle Conde Altea y en 1995 inauguró La Sucursal en Navarro Reverter. Tras su jubilación, sus hijos tomaron las riendas y lograron sendas estrellas Michelín en los restaurantes La Sucursal en el IVAM y Vertical frente a la Ciudad de las Ciencias.

El grupo La Sucursal gestiona hoy en València cinco restaurantes, tres de ellos en el edificio Veles i Vents con Heineken como socio. Esta saga valenciana es la ganadora del Premio Levante-EMV Prensa Ibérica de Sociedad 2018. Loles Salvador y los cinco hijos que se han dedicado a la cocina desgranan en una larga conversación los entresijos de su historia.

«Yo me hice cocinera por el género que veía en el Mercado Central. Teníamos un puesto de venta al detalle. Era el año 1958 y en aquella época los puestos de pescado estaban en los sótanos del mercado. Ya teníamos muchos niños y yo me di cuenta de que para una familia tan grande el mercado solo no daba», precisó Loles Salvador en una de las últimas entrevistas a este periódico. «Nos quedamos el bar del polideportivo de Catarroja. Fue una época maravillosa. Mis hijos eran felices con la caseta que teníamos de polos Avidesa. Para mí fue clave la formación. Todos los días después de trabajar iba a clases de cocina», subrayó.