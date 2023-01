A todo el mundo le gusta disfrutar de una cena fuera de casa. Librarte de tener que cocinar, pasar un rato en buena compañía, y degustar una buena comida, es uno de los planes preferidos de los españoles. Sin embargo, a todos nos ha pasado alguna vez la desdicha de pagar por un servicio pésimo en algún restaurante. Por eso las plataformas que permiten puntuarlos han ganado cada vez más adeptos.

Hoy en día la mayoría de personas consultan las reseñas que han dejado otros comensales para orientarse a la hora de elegir el local donde van a ir a cenar. Siguiendo esta tendencia, un restaurante valenciano lo tiene muy difícil para seguir atrayendo clientes. El local, ubicado en el Paseo Marítimo de València, tiene un total de 560 opiniones en Tripadvisor, de las cuales 311 lo califican como "pésimo" con una sola estrella. Por este motivo, tiene una puntuación de 1.5 en esta página web.

La mayoría de reseñas son negativas, pero uno de los comensales mostró su disconformidad con el servicio ofrecido con el restaurante con un comentario de lo más original. El cliente 'antoniohK8017SR' escribía lo siguiente: "No he visto una m***** más grande en mi vida y eso que no he mirado por dentro. No hemos terminado de comer hemos pedido la cuenta de la bebida y nos hemos ido. Esto no lo arregla ni Chicote".