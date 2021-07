Muchas personas están de vacaciones y no se encuentran en Valencia. Sin embargo, para todos aquellos que, o todavía no han cogido sus vacaciones o no disponen de ellas, proponemos una serie de planes que ofrece la ciudad para poder disfrutar del fin de semana.

Valencia, dicen, es la cuna de la música, y puede que precisamente por este motivo tengamos tantos eventos musicales en tan solo un par de días.

En primer lugar, hoy, viernes 23 de julio hay dos conciertos diferentes. Por una parte, la banda musical Camela, que actuará en los Jardines de Viveros y, por si fuera poco, la pareja celebra que cumplen veinticinco años encima de los escenarios. Por otra parte, en la Ciudad de las Artes las Ciencias, la Universidad de Berklee College of Music deleitará al público presente con otra de sus funciones que se enmarca dentro del ciclo de conciertos llamado 'Un lago de conciertos' y, además, la entrada es completamente gratuita.

La programación musical para el domingo no se queda corta, y es que en el Estadi Ciutat de València (más conocido como el campo de fútbol del Levante UD) cantará David Bisbal a las 21:30 horas. El artista está realizando una gira para presentar su último disco 'En tus planes', pero también cantará a sus fans otros temas de su carrera musical, como "Ave Maria" o "Bulería".

Los amantes del arte que quieran hacer una ruta artística por la ciudad deben tomar nota: el domingo 24 de julio la entrada a los museos de Valencia es gratuita y los edificios mantendrán sus puertas abiertas también por la noche. Con esta oportunidad podrás visitar de noche y de manera gratuita museos como el IVAM, La Lonja, el Museo de Historia, el Museo de Bellas Artes, o el Centro Arqueológico de L’ Almoina, entre muchos otros.

Y hablando de museos, también es interesante visitar el Museu de les Ciències, que ha ampliado su exposición sobre Marte con contenidos de las últimas expediciones realizadas por las agencias espaciales de China, India, Emiratos Árabes, y de la NASA.

Algunas de las opciones que están abiertas a las visitas durante todo el año, y que siempre son una buena opción, son el Oceanográfic y el Bioparc, donde se puede desconectar del ajetreo y del ambiente de la urbe adentrándote en la naturaleza.

Finalmente, en la época en la que estamos y con la ola de calor que prevista para estos días, la mejor opción es refrescarse, y qué mejor forma que hacerlo en un chiringuito que se sitúe justo en la playa para disfrutar de la brisa del mar.