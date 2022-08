Quién no se imagina adentrándose en aguas transparentes, de un color turquesa digno de una isla de Grecia... Un instante de desconexión y frescor que pueden encontrar en España sin necesidad de tener que coger un avión -y sus correspondientes enlaces- para aterrizar en Santorini, Creta o Andros.

Hay un municipio valenciano que ofrece unas playas maravillosas, un pueblo blanco que se encuentra a solo una hora y media de València ciudad. No es Grecia, pero tampoco tiene nada que envidiarle. ¿Dónde está ubicado este pequeño paraíso mediterráneo? Primera pista, en la Costa Blanca. Este oasis está en el listado de pueblos bonitos de la Comunitat Valenciana, y no es para menos.

Nos trasladamos a Alicante, más concretamente a un municipio costero con encanto y playas paradisiacas como las de Santorini. Altea es uno de los destinos de la Marina que aglutina más visitas durante las vacaciones de verano. Y es que razones no le faltan, su centro histórico, el paseo marítimo, la plaza del Ayuntamiento, el Jardín de los Sentidos (ideal para una merienda en familia) ... Por no hablar de las playas que ofrece Altea, todo un 'must' imprescindible.

Las 5 mejores playas de Altea