Ya ha empezado la cuenta atrás para la llegada de la Navidad. Las calles se han comenzado a impregnar del espíritu navideño con la decoración, los turrones comienzan a llenar las despensas de casa y el “All I Want for Christmas is You” ya suena por todos lados. Pero, la Navidad también es el sinónimo de algo más importante: regalos para toda la familia. Y, el mejor lugar para vivir el espíritu de la Navidad y disfrutar de las compras navideñas está a tan solo media hora del centro Madrid: Las Rozas Village.

Ubicado en un entorno único y con una mágica decoración navideña, Las Rozas Village se convierte en un escenario digno de un cuento de Navidad. Una experiencia que, sin ninguna duda, merece la pena que disfrutes durante estas fiestas. Además, cuenta con más de 100 ‘boutiques’ con marcas nacionales e internacionales de moda y estilo de vida para que aciertes con los regalos sí o sí. Cinco razones para escaparse a Madrid y vivir una Navidad inolvidable Constelaciones efímeras han tomado el Village, formadas por estrellas doradas de papel y cartón diseñadas por el estudio de diseño artesanal Wanda Barcelona. Otros elementos, como los renos y un árbol de Navidad gigante, rematan una decoración que llena de la ilusión navideña todos los rincones de Las Rozas Village. ¿Quieres descubrir todo lo que te espera? Sigue leyendo. Dónde encontrar el regalo perfecto para esta Navidad ¿Ya sabes qué vas a a regalarles a tus seres queridos? En Las Rozas Village lo tienes fácil. Con más de 100 ‘boutiques’ de las principales marcas de moda y estilo de vida nacionales e internacionales, no tienes excusa para encontrar el obsequio perfecto para tu pareja, para tus hijos, para tus padres o para cualquier persona de tu familia. Además, si necesitas ayuda y quieres acertar seguro, puedes contar con el asesoramiento del equipo de ‘personal shoppers’ de Las Rozas Village, que te guiarán para que encuentres el regalo perfecto para sorprender a tus seres queridos. Un servicio del que también puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa con el ‘Virtual Shopping’, un servicio exclusivo que te permitirá hacer tus compras estés donde estés y de la forma más cómoda. La mejor oferta gastronómica navideña en Las Rozas Village Tras una intensa jornada de compras, también puedes reponer fuerzas, en Las Rozas Village y disfrutar de la gastronomía y comer muy bien. Esta Navidad, el ‘Village’ madrileño contará con BomVivant, una pop-up – tienda efímera – donde podrás encontrar los ‘delicatessen’ más delicados para los paladares exigentes. Desde jamón e ibéricos hasta ‘champagne’ francés, pasando por una selección de conservas, dulces navideños y otras exquisiteces. Sin olvidar tampoco, la imprescindible cocina de la chef Cristina Oria, con una oferta cuidada hasta el más mínimo detalle y especialidades como los desayunos, ‘brunchs’, sus cócteles o los mejores postres. O el Mentidero Sal y Brasas se puede disfrutar de una cocina moderna y saludable. Cocina de mercado con las brasas como protagonista en un espacio singular con un jardín-terraza rodeado de vegetación. La Solidaridad siempre presente y más en Navidad En Las Rozas Village tienen presente todo el año la solidaridad, a través del programa Do Good, que para las fiestas navideñas ha preparado algunas acciones para colaborar con diferentes iniciativas solidarias. De hecho, este año, Las Rozas Village vuelve a colaborar con la Fundación solidaria Make-A-Wish Spain, que trabaja para hacer realidad los sueños de los niños y niñas que sufren enfermedades graves. Las familias con las que trabaja se enfrentan a situaciones difíciles y a la incertidumbre que genera la enfermedad de sus hijos. Con el objetivo de recaudar fondos, el Village madrileño ha puesto en marcha la iniciativa ‘Food for Do Good’, con la que los restaurantes seleccionarán platos de sus cartas, cuyos importes se donarán a la Fundación. Si todavía no saber que regalar a tus seres queridos esta Navidad, acércate a Las Rozas Village.