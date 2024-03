Los amantes de la música remembera vibraron el pasado sábado, 2 de marzo, con una nueva edición del festival Sonido de València-Remember de Les Arts. Este certamen dio el pistoletazo de salida a las Fallas de València con el auténtico sonido remember de los creadores de la banda sonora de tu vida.

A lo largo de toda la tarde, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València se convirtió en el centro neurálgico del remember y concentró a cientos de personas dispuestas a disfrutar de la fiesta bailando y cantando al ritmo de la música de los creadores de este fenómeno musical.

Esta ha sido la mayor edición del festival Remember de Les Arts, que contó con las actuaciones de los Dj's y productores más representativos de las principales salas de la Ruta de la época y su sonido sobre el escenario.

Además, el público pudo disfrutar de iluminación de última generación espectacular, efectos especiales, animación y vestuario de los 90s y 2Mil. También se habilitó una zona donde se pudo adquirir el merchandising oficial, desde abanicos, camisetas, mecheros… Además, los asistentes pudieron merendar o cenar dentro del recinto, en la zona de gastronomía con los Food Trucks, sin tener que salir del evento y, así, pudiendo disfrutar de todas las actuaciones.

Algunos de los Dj's que asistieron al certamen fueron: Alcapone (Heaven), Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco Monsell (Distrito), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno (Espiral), Jesús Brisa (Ex Espiral), Jose Conca (Chocolate), Kike Kaen (N.O.D), Luis Bonias (Ex Spook, Ex Puzzle), Rodi (The Face), Sergi Val (Remember la Pergola), Vicente Ferrer (Bananas, Sonido de Valencia, Homenaje a la ruta), Víctor Perez (The Face, Homenaje a la ruta), Ximo 3D (Heaven)...

Por otro lado, la conmovedora ONG dedicada a acompañar a niños enfermos y solos en hospitales, Mamas en Acción, estuvo presente en el festival con un emotivo stand de merchandising. La venta de estos artículos contribuirá directamente a su noble causa, brindando amor y apoyo a aquellos pequeños que más lo necesitan.

Asimismo, la sesión contó con el tardeo de la emblemática sala, la cara bonita The Face, la madre de las fiestas, que ofreció una tarde llena de beats contagiosos y momentos inigualables en el corazón de la ciudad de València.

El certamen estuvo organizado por Fotur CV y Prodj CV, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, l'Ajuntament de València, L'Exquisit Mediterrani, Fundación Sgae, VLC Turisme, València Turisme, Consumo Moderado, 2000 Fest.