Disfrutando de un merecido descanso después de un intenso año al pie del cañón tanto en El programa de Ana Rosa como en Cuatro al día, Joaquín Prat está viviendo un verano de desconexión total entre su adorada Mallorca y Marbella, donde le hemos visto abandonando su 'retiro' para disfrutar del concierto que Bonnie Tyler ha ofrecido en el marco del Festival Starlite.

Muy bronceado y apurando la recta final de sus vacaciones, el presentador confiesa sus ganas de volver a la carga con sus dos programas, "siempre cerca de los telespectadores y teniendo en cuenta el servicio público".

Asegurando que todavía no sabe qué nos deparará la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' "que siempre nos sorprende con algo nuevo", Joaquín no ha dudado en pronunciarse, no sin antes resoplar, sobre la posibilidad de que Olga Moreno se convierta en la colaboradora estrella del matinal presentado por Ana Rosa Quintana. "Pufff, madre mía. Todo el mundo tiene cabida y más una persona que está de plena actualidad. No estaría mal, si ella quiere, sin ningún problema, nosotros encantados de recibir a gente nueva", confiesa dejando claro que, a pesar de mostrarse muy crítico con Antonio David durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, no tendría ningún problema en trabajar con su mujer.

Sin embargo, el presentador no ve tan claro el regreso del exguardia civil a Mediaset - como se ha rumoreado en las últimas semanas - y, en sus propias palabras, "Antonio David va a tener que esperar. No lo decido yo, eso lo decide la cadena, y de momento va a estar en barbecho".