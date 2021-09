Toñi Moreno regresó este domingo al prime time de Telecinco con una nueva entrega de 'Viva el verano'. La presentadora recibió en plató a María del Monte, que el pasado mes de agosto le daba el último adiós a su madre Bibiana. El último año y medio ha sido especialmente duro para la artista, ya que este varapalo llegó poco después de la muerte de dos de sus hermanos a causa del coronavirus.

En el programa de anoche, dos personas muy especiales quisieron enviarle todo su apoyo en estos complicados momentos: Kiko Rivera e Isa Pantoja. "Hola nana. Quiero mandarte un súper beso y un súper abrazo. Que sepas que me sigo considerando de la familia porque son muchos los años vividos, muchos recuerdos que para mí son imposibles de olvidar. Quiero decirte que aquí me tienes para lo que necesites", expresó el DJ.

Unas palabras a las que María del Monte respondió con claridad. "Lo bonito de la vida es, por ejemplo, esto. Puedes no ver a una persona, no tener contacto con una persona... Pueden prohibirte ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es que quieras a una persona", dijo en lo que muchos interpretaron como un dardo a Isabel Pantoja: "A mí nadie me va a prohibir querer a quien yo quiera querer".

Isa Pantoja también grabó un mensaje que emocionó a su madrina: "Nana, sé que estás pasando por un momento complicado. Espero que lo superes pronto con la gente que te quiere, que sé que es mucha". "Eres una persona muy especial, sabes que tenemos una conexión muy bonita y tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos a tu lado. Ojalá llegue el día en que te pueda presentar a Alberto. Te mando mucha fuerza", añadió. "Esa niña me dio vida, alegría, felicidad", aseguró la cantante.

Durante la entrevista, María del Monte también opinó sobre la polémica herencia que ha enfrentado a Kiko con su madre: "De la tormenta que yo vengo, esto no es ni un chispeo". "No seré yo quien opine de la vida de nadie ni quien marque conductas. Solo me atrevería a decir que se deje hablar al corazón. Cuando el corazón te guía, pocas equivocaciones hay", zanjó.