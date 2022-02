"En mi Facebook el 95% de personas que tengo son chicas. Los hombres me aburren, aunque sean mis amigos"; así comenzaba Víctor su cita con Susi en First Dates, el programa de Cuatro. Ella no parece molesta con eso, es más, explica ante las cámaras que no le importa en absoluto la debilidad que parece mostrar su cita por las mujeres: "Cuando esté conmigo yo soy su reina, su princesa, y tiene que estar orgulloso de estar conmigo. Pero él vive en un sitio y yo en otro, y si tiene muchas amigas y se le arriman una noche de calentón no pasa nada, no me molesta. Si tiene amigas quiero que siga teniéndolas".

Los dos estaban disfrutando mucho de la velada y transmitían estar encajando en varios aspectos. En un momento determinado, ella le confiesa algo entre risas: "Aunque no te lo creas, llevo más de diez años a palo seco, sin relaciones". Víctor se queda totalmente pasmado ante la revelación se Susi, y su la cara que puso después de que ella se lo contara habló por si solo. De hecho, con la cámara a solas demostró que seguía sorprendido: "Yo no sé cómo aguanta". La mujer no esconde sus ganas por tener un encuentro sexual, pero no sabe si estará a la altura por llevar tanto tiempo sin mantener relaciones: "Para mí es importante empezar con mimitos, con detalles... Porque para lo otro hace falta un desatascador. Me encantaría echar un polvo, lo que pasa es que no sé cómo lo haría, estoy desentrenada". No obstante, esto no es ningún inconveniente para Víctor, quien le da a entender que esperará a que ella se sienta preparada para dar el paso: "Poquito a poco todo se consigue", le dice.