Coincidiendo con la llegada del verano y con el descenso del consumo televisivo, los programas empiezan a irse de vacaciones. Uno de ellos es 'La Resistencia', que este jueves cerró su quinta temporada con su segunda entrega especial desde Ibiza. En esta ocasión, David Broncano recibió la visita de Aleix Espargaró, que además de hablar del peor día de su vida, reveló cuánto dinero gana como piloto de MotoGP.

En un momento de la entrevista, el invitado recordó su error garrafal en Montmeló, cuando pensó que la carrera ya había terminado: "Me costó mucho olvidarlo. Fue de los peores días de mi vida, de mi carrera deportiva seguro. Me empané, iba tan concentrado que no vi la pizarra que nos ponen con las vueltas cuando pasas por meta".

"Pensé que se había acabado y empecé a saludar. Cuando vi que me empezaron a pasar todos a tope pensé... Madre mía, la que has liado", recordó Espargaró ante Broncano, que acto seguido dio paso a las imágenes del momento.

Todos tenemos un mal día, @AleixEspargaro, no te preocupes. Yo una vez me cagué encima por la calle, todo se olvida. pic.twitter.com/wfeHDkffj8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de julio de 2022

"Estuve jodido. Lo pasé mal, fue una cagada monumental. No hay nada que me consuele más que ver a mis dos hijos en el box, pero los vi y no podía parar de llorar. Qué manera de hacer el ridículo", confesó.

Ha entrado pasta, @AleixEspargaro



Y lo que te va a soltar Aprilia va a ser buena billetada. Bien merecida. pic.twitter.com/y0WPXr76Wv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de julio de 2022

Más allá de esta anécdota, Broncano rescató las preguntas clásicas del programa para conocer cuánto dinero tiene en el banco. "Juro por mis hijos que lleva todo mi mujer y no soy capaz de decirte cuánto dinero tengo en el banco", aseguró Espargaró, que no obstante, sí se animó a revelar cuánto gana: "En los últimos contratos con Aprilia, los pilotos ganamos alrededor de 2 o 3 millones de euros".