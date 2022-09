La última expulsada de MasterChef Celebrity ha desatado la polémica en las redes sociales. Muchos seguidores del talent show de TVE no comparten la decisión del jurado de eliminar a Ruth Lorenzo frente a la otra concursante que estaba en el disparadero: la aristócrata Isabelle Junot, prima política de Tamara Falcó, de plena actualidad en los últimos días tras cancelar su boda con Íñigo Onieva una vez descubierta la infidelidad de éste.

Y es que para los internautas que han puesto de manifiesto su desacuerdo con el veredicto de los jueces de MasterChef Celebrity 2022 en España, Ruth Lorenzo era quien se tenía que haber quedado dentro del programa en vez de Isabelle Junot. A juicio de estos fans del concurso, la expulsión es "injusta" e incluso "un tongo".

Pero, ¿por qué fue Ruth Lorenzo la expulsada y no Isabelle Junot? ¿Qué la salvó?

El reto de Isabelle Junot en MasterChef Celebrity

La prima política de Tamara Falcó tenía que elaborar un menú en el que mandase el sabor Tex Mex. Sin embargo, ayer no estuvo muy acertada en MasterChef Celebrity 2022 y así se lo hicieron saber los jurados. "No te ha salido bien", le espetaron tras probar sus platos: guacamole, unos totopos y una hamburguesa.

Ella estaba "contenta" porque le había tocado desarrollar varias recetas de la cocina Tex Mex, pero, en opinión de los jueces del concurso, la aristócrata "no conocía muy bien la esencia" de esa gastronomía. El guacamole "estaba bueno pero no era perfecto", consiguió "hacer una masa de totopos y freírlos", y la hamburguesa de garbanzos "no salió bien", según el chef Jordi Cruz.

De hecho, Isabelle Junot aseguró a Ruth Lorenzo que era ella la que se veía fuera y que no estaba segura de que fuera a quedarse en el talent show.

Sin embargo, finalmente fue la murciana la que fue expulsada de MasterChef Celebrity mientras que Isabelle Junot consiguió quedarse dentro del concurso. ¿Por qué? Según el jurado, porque pese a que a la esposa de Álvaro Falcó no estuvo acertada con los platos que elaboró, su cocina estuvo "un poquito por encima" de la de Ruth Lorenzo, algo que a la postre le dio el pasaporte para continuar en el programa.

"Has estado a dos rayitas" de irte, le explicó el chef Pepe Rodríguez. "Lo sé, lo sé", le contestó Isabelle. "Estoy en shock y, a la vez, muy agradecida por esta oportunidad", agregó, al tiempo que señaló que se había visto "fuera" de MasterChef Celebrity y que lo único que podía hacer a partir de ahora era "practicar y practicar".