First Dates, el programa de citas a ciegas de Cuatro, no deja de sorprender. En la edición de ayer, jueves 29 de septiembre, una de las comensales asombró a todos con sus revelaciones. Era Francesca, una mujer de 44 años que asegura que fue pareja de Jesulín de Ubrique, que actualmente afirma que es doble de Angelina Jolie y que no tuvo tapujos en pedirle una cita públicamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien considera "con un puntito bien de atractivo" y "muy coherente".

La exótica concursante explicó nada más pisar el restaurante de First Dates que la vida la había tratado bien y que había sido intensa. De más joven tuvo una "relación larga" con el torero Jesulín de Ubrique, de quien aseguró que estuvo "muy enamorada". Esa experiencia explica que el departamento de producción del programa le pusiera como música de fondo al entrar en el local de First Dates la canción 'Toda, toda, toda', con la que Jesulín de Ubrique intentó saltar a los escenarios.

Un amor imposible

Pero no acabó ahí la cosa puesto que, al ser recibida por Carlos Sobera y tras identificarse como ex pareja de Jesulín de Ubrique, Francesca continuó abriendo su corazón y confesó que en la actualidad está enamorada. "Desde hace unos meses hay una persona que de verdad me gusta -explicó-, pero sé que no podría venir aquí porque es imposible". Ante estas misteriosas palabras, Sobera se interesó por el afortunado y la respuesta le dejó estupefacto. "Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida", le reveló Francesca.

"Sí -confirmó-. Es un hombre que me gusta. Creo que tiene su puntito bien de atractivo, es simpático y dice las cosas con mucha coherencia. Además, me gusta como alcalde". Pues todo dicho. Carlos Sobera se quedó sin palabras pero, en cuanto se recuperó, le lanzó un desafío a Martínez-Almeida: "Desde First Dates le llamamos públicamente para tener una cita y cenar con ella. Estamos convencidos de que es la mujer perfecta para usted, señor alcalde".

Y ojo, "porque el amor no aparece todos los días. Ahora le voy a presentar a otro hombre, como le guste y se vaya con él... vamos a tener unas palabras", sentenció Sobera en tono bromista. Pero Francesca volvió a la carga: "Si el alcalde de Madrid quiere tener una cita en First Dates o donde sea, yo encantada". No sabemos si, cuando llegue a casa, Francesca tendrá o no invitación desde Alcaldía.