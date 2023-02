Felicidad y Jordi se lo han pasado muy bien durante su cita en First Dates. Desde el primer momento han conectado, y los dos no han parado de lanzarse piropos mutuamente.

Ella ha confesado ser una mujer muy sexual, considera que el sexo es igual que el comer “si no comes te mueres y el sexo es vida”. Por otra parte, hace tiempo que prefiere a los hombres normalitos porque "los guapos y fuertotes suelen ser una cosa de adorno para encima de la tele”. Además, le ha hecho saber a su cita que para ella "no es importante si es pequeña o grande, lo importante es la lengua. Si hay lengua, hay hombre. Teniendo lengua vamos al mundo entero, ahí es donde se ve el cielo".

Mientras los dos estaban (muy cercanos) en el jacuzzi que el programa ha puesto durante la 'Semana Blanca', después de fundirse en un apasionado beso, le ha dicho a Jordi: "Bésame le morro de abajo, que me da más gusto". Él, lejos de sorprenderse, le sigue el juego: "Por supuesto, me pongo el babero. Yo soy especialista en eso, medalla de bronce".

Ambos están encantadísimos de haberse conocido. Para Jordi Felicidad "es una mujer con encanto, una mujer que se hace desear". Para ella, él es un "hombre muy simpático y abierto". De hecho, Felicidad le confiesa que los hombres que ha conocido de su edad son más aburridos y que "da angustia" hablar con ellos: "Me has parecido muy moderno".

Antes de tomar la decisión final, los dos continúan soltándose piropos. Felicidad le dice que ha "disfrutado como nunca" y que se ha "partido de risa": " Eres guay, me gusta tu carisma y tu personalidad. Eres genial". Por su parte, Jordi le ha confesado que ha estado "muy a gusto en la cita": "Te considero una persona especial, atrevida, valiente... Con ganas de vivir".

Cuando llega el momento de decidir si se darían otra oportunidad con una segunda cita, Jordi responde que sí: "Tendría otra cita con Felicidad porque a parte de que es entrañable, dinámica y súper divertida, me ha quedado una cosa por descubrir. Me refiero a eso que has dicho de tus sueños de fantasías que los adivinas antes. Eso tengo que conocerlo".

Como era de esperar, Felicidad también quiere volver a verse con Jordi para seguir compartiendo buenos momentos juntos: "Yo también tendría una segunda cita contigo porque me gusta tu forma de ser, tu forma de vivir, de navegar... Quiero mangonear y dirigir el barco".