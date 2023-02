La verdad es que quienes deciden ir a buscar el amor a First Dates nunca saben con lo que se van a encontrar, como Luisa, que tuvo una cita de lo más incómoda por el mansplainig que le hizo Med. La persona que les sientan en frente puede entrar, o no, en su prototipo. Y no olvidemos el miedo al rechazo que sienten muchos de ellos, sobre todo cuando son los primeros que tienen que responder si quieren tener o no una segunda cita con su compañero de velada en la decisión final.

La pasada noche fue el turno de José Carlos y Joel, dos chicos que buscaban, además de un hombre atractivo, que también fuera inteligente para poder entablar con él cualquier tipo de conversación.

José Carlos no se considera para nada una persona tímida, además de bastante clara: "Lo que ves es lo que hay". El latino también se considera una persona "muy sexual". No obstante, durante el juego de leer notas y hacer lo que esté escrito en el papel, Joel se adelanta y le planta un beso. José Carlos no parece estar del todo cómodo, se acaba apartando y le recrimina que ni siquiera le ha dejado leer la nota primero.

Más tarde, solo ante las cámaras, confiesa qué le ha parecido su primer beso con Joel: "Creo que no es que Joel bese mal, pero creo que va muy rápido al beso. A mí me gustan mucho los preliminares, y antes de que el arroz esté listo se tiene que calentar. No puedes llegar en el segundo dos a meter una lengua... Primero calienta la olla, y luego ya te comes el arroz".

Por otra parte, Joel sí que se siente atraído por José Carlos, y no lo esconde: "Eres atractivo e inteligente, te veo un chico interesante", le dice. José Carlos, sin pensarlo dos veces y con una mirada sugerente, le expresa que y a está diciendo todo eso de él pese a que todavía no han mantenido relaciones sexuales, dándole a entender que todavía tiene muchas habilidades ocultas.

Ambos siguen jugando al juego de las notas, y la siguiente es clara y directa: "Besaos como si fuera el fin del mundo". Ambos se miran, y a continuación Joel se abalanza sobre José Carlos para fundirse en un apasionado beso de película. "Me gustaría irme de fiesta con él y verle más desinhibido y cómodo", lamenta Joel.

En la decisión final, Joel le pregunta a José Carlos qué le pareció la cita, antes incluso de que el periodista les pregunte si quieren darle una segunda oportunidad para seguir conociéndose, y también adelantándose a la respuesta de su acompañante, asegurando que para él ha ido muy bien y que se ha divertido mucho. Por su parte, José Carlos, se limita a contestarle que "bien".

Además, Joel afirma que quiere seguir conociendo a José Carlos: "Sí que me gustaría tener una segunda cita para seguir conociéndole, ver qué tan divertido es y también averiguar qué es cierto y qué no de todo lo que me contó".

El latino, por su parte, explica que no quiere tener una segunda cita con Joel, por lo menos "no en un plan de conocernos para una relación, pero sí para pasarlo bien, echar un polvo y salir de fiesta". Joel, un poco cabreado con la respuesta de su compañero de velada, le espeta un "que te follen". José Carlos, sorprendido, le dice que igualmente pueden tener sexo, a lo que Joel le responde: "Ya veremos...", mientras se levanta y se marcha.