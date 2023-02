Cada noche pasan por First Dates personajes de lo más pintorescos, y esta vez ha sido el tuno de Héctor, que tiene una cita con Noelia.

Durante la velada Héctor le confiesa a Noelia que tiene pánico a volar. No obstante, poco después cuando ella le revela que una de las experiencias que tiene más ganas de llevar a cabo es tirarse en paracaídas, él le sigue el rollo: "Madre mía Noelia, somos iguales, eh". Ella, extrañada, le pregunta cómo puede ser que le de miedo subir en un avión y que, en cambio, quiera tirarse en paracaídas. Él, que es muy avispado, le contesta rápidamente: "Me dan miedo los aviones, pero sin embargo me montaría en globo y quiero probar lo del paracaídas".

A Noelia le saca un poco de quicio que su cita le diga "a todo que sí". De hecho, sola frente a las cámaras reconoce que le molesta: "Me gustan los hombres con un poco de carácter" y que sepan poner límites. Pese a eso, cuando comienzan a jugar al rasca se evidencia que siente atracción por él, y tal y como asegura, especialmente le gusta su culo. Es más, cuando Héctor le dice que es "muy, muy, muy activo" en la cama, la joven se pone nerviosa: "Venga, vamos a descubrir si es un empotrador o no".

Más tarde, cuando se encuentra en el confesionario, Héctor revela secretos sobre su vida sexual: "Creo que soy multiorgásmico. Eso creo que es cuando te gustan todas, ¿no?" Ante tal duda, el periodista que está al otro lado de la cámara se vio obligado a intervenir: "No. Multiorgásmico es cuando tienes muchos orgasmos".

Para sorpresa de los espectadores, Héctor todavía tenía muchos conocimientos sobre la sexualidad que compartir: "Creo que las mujeres tienen siete tipo de orgasmos, y creo que en el fondo algo me parezco a ellas, porque yo los siento también como hombre".