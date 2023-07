Soraya Saénz de Santamaría también ha sido una de las 'elegidas' por la administración en esta jornada de elecciones generales. La exvicepresidenta del Gobierno cuando estaba presidido por Mariano Rajoy ha sorprendido a la audiencia del Telediario de La 1 de TVE al aparecer como presidenta de una mesa electoral.

"Es una experiencia distinta, y en la vida hay que acumular experiencia", aseguró la exministra popular entre los años 2013 y 2018 al micrófono de los servicios informativos de la cadena pública.

No es el único rostros conocido por la audiencia española que le ha tocado ser integrante de una mesa electoral en este 23 de julio. Este también ha sido el caso de Ana Locking, diseñadora e integrante de 'Drag Race España', que desveló hace unos días en sus redes sociales que le había convocado para ser una de las tres integrantes de su mesa electoral. "Este domingo si me queréis venirse, ¡pero sobre todo votar! ¡Que no nos quiten ni un sólo derecho!", aseguró Locking, mostrando una foto del manual de instrucciones para las personas que ejercerán de presidentes o vocales en esta jornada electoral.

— Ana Locking (@AnaLocking) 23 de julio de 2023

Este domingo, Locking publicó un nuevo tuit tras abrirse la votación en su mesa electoral en el que añadió una foto de la que se veía la urna, un formulario y el acta de su mesa del escrutinio para el Congreso de los Diputados: "¡Empezamos! ¡Hoy paso lista con mucho orgullo! ¡Y os quiero ver votar a todxs!".