La relación entre Terelu Campos y Makoke no pasa por el mejor momento. Ambas mantuvieron amistad durante años, pero en los últimos tiempos la distancia que las separa se ha dejado notar.

Los enfrentamientos continuos entre Alejandra Rubio y Makoke en los distintos programas de Telecinco tampoco han servido para que la hija de Maria Teresa Campos y la ex de Kiko Matamoros hagan las paces. Y el pasado viernes, en 'Así es la vida', Makoke y Rubio se veían las caras para aclarar sus diferencias.

La madre de Javier Tudela defendía que no sabía el verdadero motivo por el que su amiga ha dejado de hablarle, mientras que Alejandra Rubio mantenía que sus enfrentamientos habían sido el motivo principal del distanciamiento: "Mi madre se sintió ofendida porque para ella fue duro que nosotras dos tuviéramos un enfrentamiento, porque nos conocemos de toda la vida y para ella fue un choque enorme", decía la sobrina de Carmen Borrego.

Tras varios minutos de especulaciones, la propia Terelu levantaba el teléfono para interrumpir el programa y aclarar el motivo de su enemistad con Makoke.

"Si no te he contestado es porque me es complicado contestarte. Lo que ocurrió en el pasillo, que nunca me lo contó mi hija, me pareció no feo... voy a intentar no calificarlo, porque yo no tocaría jamás en mi vida a lo que más quieres en el mundo. Antes me inmolo yo, porque esa persona forma parte de mi vida, aunque no tenga trato diario, esa persona ha sido para mí como otra hija", comentaba la excolaboradora de 'Sálvame'.

"Si hiciera algo que yo creo que no está bien, la hubiera cogido fuera con todo el amor del mundo y le hubiera dicho esto a mí me duele si me lo dices así, lo hubiera hecho como una madre, no como una colaboradora de televisión sin ningún escrúpulo", sentenciaba Campos.