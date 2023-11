Orestes Barbero, mítico concursante de 'Pasapalabra' que perdió más de dos millones de euros frente a Rafa Castaño el pasado marzo de 2022, acaba de reconducir su carrera poniéndose al frente de 'El Cazador': el 'quiz show' de RTVE donde los concursantes se miden contra los mejores jugadores de otros programas de España.

Pocas semanas después de su estreno en la cadena pública, Orestes ha concedido una exclusiva entrevista a El País donde revela algunos de los aspectos más polémicos de su paso por 'Pasapalabra' y, concretamente, su salida del formato emitido por Antena 3.

En la conversación para El País, el burgalés ha revelado las razones detrás de su decisión de sumergirse en un nuevo desafío televisivo. Después de una exitosa etapa en el icónico programa de palabras, Orestes optó por este cambio, y sus motivaciones ofrecen una perspectiva intrigante sobre la dinámica de la televisión y la preferencia personal.

La razón principal por la que Orestes ha vuelto a la televisión después de tan poco tiempo (tan solo han pasado seis meses desde la final contra Rafa Castaño) ha sido sencillamente la oportunidad: "Una cosa es apuntarte a un concurso por tu cuenta, que puede ser sin ninguna prisa, a largo plazo, y otra cosa es recibir una oportunidad como esta, que es cuando se presenta".

La razón por la que Orestes prefiere 'El Cazador' a 'Pasapalabra'

Uno de los motivos fundamentales que el exconcursante destacó fue la naturaleza de las preguntas en 'El Cazador'. En contraste con 'Pasapalabra', donde a menudo se planteaban interrogantes absurdas para evitar que el bote cayera con facilidad, Orestes elogió la simplicidad y la orientación más directa hacia el conocimiento en el nuevo programa. "En 'El Cazador', todas son preguntas de conocimiento, todas acaban siendo más o menos asequibles", afirmó el nuevo 'cazador'. Esta diferencia sustancial en la dinámica del juego fue un factor clave en su preferencia por el nuevo desafío.

Además, la oportunidad de 'El Cazador' también llegó en un momento estratégico para elburgalés. Después de retirarse de la intensidad de 'Pasapalabra', el exconcursante se embarcó en una fase de reflexión y normalización de su vida: "Me ha venido bien para recuperar la compostura, recuperar la vida normal", expresó Barbero. La invitación a participar en 'El Cazador' apareció como una oportunidad laboral atractiva, y Barbero la consideró como un complemento armonioso para su nueva rutina.

La diferencia entre 'Pasapalabra' y 'El cazador'

La diferencia en la naturaleza de los programas también desempeñó un papel importante en la elección de Barbero. Mientras que 'Pasapalabra' se centraba en habilidades lingüísticas y conocimientos variados, 'El Cazador' pone a prueba la capacidad de los concursantes para enfrentarse a un experto y responder preguntas de conocimiento general. Barbero aprecia la variedad y la versatilidad de este nuevo desafío, que se alinea de manera más cercana con sus intereses y habilidades.

A pesar de los recuerdos cariñosos de sus 360 programas en 'Pasapalabra', Barbero enfatiza que la vida sigue y que 'El Cazador' le ofrece una perspectiva fresca y emocionante. "Si me das a firmar entre tener el bote o no tenerlo pero venir a 'El Cazador', yo te diría que por el gustirrinín de la aventura, y por la continuidad tan bonita que tiene esto, te diría que no ganarlo, pero venir a 'El Cazador'", afirmó con seguridad.

En conclusión, la preferencia de Orestes Barbero por "El Cazador" sobre su antigua etapa en 'Pasapalabra' se basa en una combinación de factores que van desde la naturaleza de las preguntas hasta la exposición mediática y la oportunidad laboral en un momento estratégico de su vida. Esta nueva travesía televisiva promete desafíos emocionantes y, según Barbero, una continuidad que encuentra particularmente atractiva en comparación con su experiencia anterior en el mundo de los concursos televisivos.

Orestes confirma el amaño de 'Pasapalabra' con el bote

Al ser preguntado por la forma de prepararse para 'Pasapalabra', Orestes ha explicado que solo "hace falta ver programas para desarrollar intuición en preguntas que no son tanto de contenido o de concepto como de intuición".

Además, el jugador ha explicado cuál es la razón de que 'El Cazador' sea un concurso más sencillo que 'Pasapalabra', revelando uno de los amaños más sonados del concurso: "En el Pasa preguntan cosas para asegurarse de que el bote no caiga todos los días, cosas que ni siquiera son difíciles, son directamente absurdas, y en El Cazador no, todas son preguntas de conocimiento, todas acaban siendo más o menos asequibles".

Esta dinámica que Orestes ha confirmado en la entrevista es la que muchos seguidores del programa denunciaban mientras Rafa y Orestes se medían por el bote: que la dirección del programa utilizaba preguntas más o menos difíciles para retrasar la entrega del bote, o incluso favorecer a uno u otro concursante.