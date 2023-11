El Hormiguero estuvo plagado de confidencias este jueves. Un espacio prime time que aprovechó Pablo Motos para compartir con su invitada Nicki Nicole parte de su pasado.

La artista argentina estuvo en el plató y anunció gira por nuestro país concretando cuándo y dónde serían sus próximos conciertos en España. Se esperan para el mes de marzo, el 21 en Madrid y el 22 en Barcelona.

En una charla distentida se coló el tema del ocio nocturno en nuestro país: “Es difícil en España no salir de fiesta”, confesaba Nicki Nicole, por la variada oferta de locales y fiestas. “No te veo muy fiestero...” le comentaba la argentina, a lo que el presentador valenciano no tardó en confesar que llevaba muchas fiestas a sus espaldas: “Yo no sé salir. He vivido unas cuantas noches que se hicieron de día, hasta que un día dije: ‘No salgo más’”.

Pero Motos no acabó ahí, siguió dando más detalles de cómo fue su juventud y esas salidas nocturnas : “Dos personas muy famosas, que iban igual de borrachas que yo, tuvieron que llevarme a casa porque yo era el más borracho de los tres. Entonces dije: ‘Ya’”, remató, ni sin santes desvelar que uno de esos rostros populares era El Cigala.