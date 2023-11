Sergio Dalma estuvo anoche en El Hormiguero, donde a sus 59 años, desveló que había recurrido al bótox. Pero no solo él, Pablo Motos, que fue quien le hizo la pregunta, también había hecho lo propio. Eso sí, en ambos casos quedaron sorprendidos con el resultados, ya que no podían preveer los efectos que tendría sobre su rostro.

El artista catalán acudió al plató de El Hormiguero con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, 'Sonríe que estás en la foto', el pasado 24 de noviembre.

Una confesión en prime time: bótox, un "veneno de serpiente"

“Dije, pues me voy a pinchar un poquito. Al cabo de dos días parecía la Carmen de Mairena. El ojo medio cerrado. No se me iba el hinchazón”, confesaba Dalma. Aunque la experiencia del presentador valenciano no fue para menos: “Te entiendo... yo tuve la misma experiencia que tú. A mí me dejaron chino. Fue horrible. Fuimos a un sitio. Mi mujer me dijo: ‘Bótox no’. Al día siguiente voy y digo ponme esto. Me pinchan y en el ascensor me doy cuenta de que hay un chino mirándome. Y digo: ‘No, no...’. El mío fue inmediato. Según llegué mi mujer me dijo: ‘¿Qué haces?’”

Motos recuerda que nada más pincharse bótox le cambió el rostro, algo que no se esperaba: "Aquello era veneno del serpiente. No me iba la cara y según llegué le costó a mi mujer una milésima de segundo ver cómo estaba... ".

Y es que los efectos los bótox duran hasta seis meses: "Empecé la temporada chino y pensé... a ver si no se da cuenta nadie", deseaba Motos.

Sergio Dalma se vio reflejado en las palabras de Pablo Motos y aunque él no notó cambios hasta pasados un par de días, quiso sumar otra anécdota. "Teníamos una presentación del disco y lo hicimos allí en la clínica, compartíamos un vino y una canción... no te digo lo que parecía".

Motos, para cerrar el asunto estético, le dedicó un priropo a Dalma, cosa que agradeció el cantante. "¿Te das cuenta que no me hace nada de efecto?, respondió entre risas. Y aunque siempre le ha gustado cuidarse, reconoció que "hay un momento en la vida en que no puedes ir contra natura".