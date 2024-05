Horario y dónde ver el concierto de Madonna en Copacabana

"La reina ya está en el palacio". Con este mensaje escrito sobre una lona blanca, una avioneta tira de una pancarta que se pasea por el cielo azul de la playa de Copabacana en Río de Janeiro. ¿El motivo? Pues no es otro que el anuncio del macroconcierto gratuito que dará Madonna como colofón a su gira The Celebration Tour y que está llamado a entrar en los anales de la historia de la música. La cita para los afortunados: el 4 de mayo.

Para los fans de la reina del pop, no podía ser de otra manera. Madonna tiene que celebrar a lo grande sus 40 años en la industria musical y la playa de Copacabana es un enclave sin parangón y encima si le unimos que hace 16 años que la Ambición Rubia no pisa Brasil para dar uno de sus espectáculos. Recordemos que el último concierto que dio fue en 2008 con su gira "Sticky and Sweet Tour" en el mítico estadio de Maracana.

Un escenario colosal

La para cita, Madonna no ha escatimado en infraestructuras y ha tirado de reinado con recursos. El escenario será imponente: dos veces más grande que el usado en sus conciertos en Europa y EE UU; estamos hablando de 812 metros cuadrados, con 24 metros y tres pasarelas que concentrarán todo el stage. Una de estas pararelas conecta directamente con el palacio donde se aloja estos días junto con todo su equipo y su familia. Un palacio, el Copacabana Palace, con vistas a la playa más famosa de Río de Jainero, como no podía ser de otra manera. Enclave privilegiado para una de las mujeres más famosas e influentes del planeta tierra.

La muerte estuvo cerca

Madonna quiere regalarle a sus fans este gran concierto por sus cuatro décadas en activo en el mundo de la música. Un regalo que cobra más sentido si recordamos que hace escasamente un año la muerte le rondó seriamente cuando una bactería se propuso acabar con su vida. Pero la reina del pop, salió, y lo hizo reforzada. Solo le bastaron unos meses para reponerse de sus problemas de salud y seguir adelante con los ensayos, así es la Ambición rubia, nunca se da por vencida. Un año después ha (casi) finalizado su duodécima gira con más de 80 espectáculos a lo largo de ocho meses, ahí es nada.

PI Studio

Los números The Celebration Tour

A día de hoy, la gira The Celebration Tour lleva 80 conciertos en los que ha visitado Estados Unidos, México y Europa más uno especial que será el de Brasil; no ha cancelado ninguno. Los ingresos por gira en los que se mueve Madonna también están al alcance de muy pocos artistas. La recaudación de The Celebration Tour se mantiene en cifras de astronómicas: solo en su gira europea donde actuó en veintisiete conciertos realizados en once países europeos, recaudó un total de 77.5 millones de dólares y vendió 429. 000 entradas.

Según ha publicado la revista Billboard, Madonna ha aumentado sus ganancias un 312 % con respecto a su última y accidentada gira Madame X. Además, la misma revista prevé que junto con la gira norteamericana, The Celebration Tour recaude la friolera de 250 millones de dólares.

Dónde ver el concierto en directo

Se espera que el concierto sea de los más multitudinarios que se recuerdan, donde miles de personas acudirán desde diversas partes del mundo a presenciar el broche final a una gira que ya es historia de la música. Si no has tenido la suerte de poder conseguir un billete para Río y ver a Madonna, todavía estas a tiempo de poder seguir el último show del Celebration Tour desde casa.

La cadena TV Globo ofrecerá este concierto en directo. Lo podrás ver desde su web a través de https://globoplay.globo.com/ y desde la app de TV Globo. Además, la cadena realizará durante todo el 4 de mayo una programación especial sobre la última hora del concierto de Madonna en Copacabana. Desde la cadena se anuncia una parrilla de televisión para este día con conexiones en directo para dar cobertura a este macroevento que sin duda no dejará indiferente a nadie.

A qué hora se podrá ver en España

Para todos los fans de la artista que vean el espectáculo desde España, el concierto está previsto que empiece a las 22:00 hora local de Río de Janeiro, por lo que en territorio español podrá verse a partir de las 03:00 horas de la madrugada, ya que hay cinco horas más con respecto a la ciudad brasileña.