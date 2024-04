Este martes por la noche se emitió la cuarta entrega de 'Tierra de Nadie', presentado por Carlos Sobera, que forma parte de 'Supervivientes 2024'. Ayer la audiencia no solo esperaba saber qué concursante se salvaría de la expulsión del jueves, sino que había un tema que mantenía a los telespectadores en tensión ¿Aceptará Nagore Robles unirse al reality como participante de esta edición? Esta fue su respuesta.

Sobera ya abría el programa mencionando el hueco que Carmen Borrego había dejado en las playas, "un hueco que podría ocupar Nagore Robles". Nagore, presente en plató, no estaba sola, sino acompañada de un saco con su nombre como el que se llevan los concursantes a la isla. "Ya tienes el saco y todo. O sea que ya has tomado la decisión que te vas", mencionaba el presentador tratando de intuir la respuesta.

"Lo he pasado muy mal"

En plena revelación del salvado de las expulsiones, llegó el momento de que Nagore comunicará su decisión. "A ver Nagore antes te preguntaba que si lo habías pensado muy bien. Además, 48 horas pensando ¿Lo has pasado mal?", preguntaba Sobera. "Te lo juro que sí. O sea que lo he pasado muy mal, desde el domingo no pego ojo", confesaba Nagore.

Nagore, entonces, empezó a dar su respuesta. "Primero estoy súper agradecida de que la productora cuente conmigo y me dé esta oportunidad. También al público porque sé que tenéis muchísimas ganas, lo he sentido desde el minuto uno [...] Sé que tengo un gran apoyo y estoy súper emocionada por esa parte", decía. "Hace doce años que no piso un reality. Yo no abandono, yo no desisto, yo no me bajo de la rueda y yo doy el 200%. Si me dan esta oportunidad y la acepto es para ir a por todas y es para ir a por ese maletín como la última vez que estuve en un reality que lo gané con dos ovarios", continuaba Nagore.

"Soy una mujer muy combativa, muy exigente, que hace unos meses he sido operada de la espalda y aun así en ningún momento no me he planteado que la espalda a mí no me iba a permitir dar el 200% [...] Lo he pensado muchísimo y he estado a punto de tomar cualquiera de estas dos decisiones", explicaba la colaboradora con un silencio absoluto en plató. "Me tienes en un puño el corazón", comentaba Sobera.

"Quiero ser campeona de Supervivientes"

"Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno [...] Si gasto esa baza de ser concursante creo que tiene que ser desde el día uno, en las mismas condiciones que mis compañeros, tragarme entero el concurso y estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de Supervivientes", terminaba diciendo Nagore.

"Si esta cadena me quiere y esta productora, yo me siento y llegamos a un acuerdo porque yo me muero, quiero tirarme de ese helicóptero, quiero ser campeona de Supervivientes, pero desde el día uno hasta el final. Y lo siento si he decepcionado a alguien", así hizo saber su decisión. "Damas y caballeros en este momento podemos decir con total y absoluta claridad que en la próxima edición de 'Supervivientes 2025' se encontrará Nagore", anunciaba finalmente Carlos Sobera.