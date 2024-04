Pasapalabra sigue siendo el concurso líder en las tardes de la televisión en España. El programa es uno de los más longevos de la pequeña pantalla y ha visto de todo pero, aún así, continúa marcando hitos.

Esta misma semana, Pasapalabra, que actualmente se emite en Antena 3 y es presentado por Roberto Leal, ha alcanzado un nuevo objetivo que podría llevar a la gloria a los dos concursantes que, desde hace meses, se enfrentan cada tarde: Moisés Laguardia y Óscar Díaz.

El bote de Pasapalabra

Tanto Moisés como Óscar Díaz han estado varias veces a punto de hacerse con el gran premio del concurso: el bote de Pasapalabra. Sin embargo, ninguno de los dos se ha proclamado ganador absoluto del programa y, por lo tanto, deben contentarse con el dinero que van acumulando programa tras programa.

No son cantidades desdeñables (el vencedor diario se embolsa 1.200 euros y, si hay empate, 600), pero tampoco suman la fortuna que promete el bote. A mayor permanencia en el programa, lo lógico es que mayor sea la cantidad acumulada por cada concursante, aunque eso en realidad depende de las victorias que cada uno haya almacenado en su haber durante su estancia en el concurso.

Moisés llegó antes que Óscar al programa y ha acumulado más dinero que el madrileño. No obstante, esto no implica que él vaya a ser el vencedor. Quien se sienta en la silla azul es en realidad quien puede tener que abandonar el concurso por la vía de urgencia. Y eso les ha tocado indistintamente a uno y otro concursante aunque, por ahora, ambos han conseguido pasar el trago y mantenerse en el programa.

Y, mientras, Pasapalabra marca un hito tras otro. Hace apenas unos días, consiguió alcanzar un nuevo objetivo que ya está sobre la mesa y que hace a este espacio televisivo aún más atractivo de lo que es.

De hecho, esta nueva hazaña es responsable en gran medida de las increíbles cuotas de audiencia que Pasapalabra consigue día tras día. Y no es de extrañar: ¿quién no quiere ver cómo uno de los dos concursantes se hace de repente millonario por responder correctamente 25 definiciones? Parece fácil, pero no lo es en absoluto. Por eso es tan complicado obtener el gran premio del programa.

El bote de Pasapalabra ya ha superado el millón y medio de euros, un nuevo hito que, sin duda, todavía generará más interés entre la audiencia. No es para menos: a mayor cantidad de dinero en juego, más público y más interesante se torna cada día de programa. Bien lo saben los resposables del concurso, conocedores del masivo seguimiento de que goza el espacio.

Cuándo uno de los dos concursantes se llevará esa fortuna es algo que aún es un misterio y que se guarda celosamente bajo siete llaves. Ni siquiera se ha desvelado si será uno de los dos concursantes actuales o si entrará alguien más en juego y será quien arrase en el rosco de Pasapalabra. Así las cosas, habrá que seguir viendo el concurso cada tarde.