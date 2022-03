La segunda temporada de 'Los Bridgerton' ya está aquí, así que Netflix ha sacado a la luz el tráiler completo para comenzar a abrir boca. Tras publicar un adelanto de poco más de un minuto en el día de San Valentín, los seguidores de esta conocida serie romántica ya pueden disfrutar de un tráiler de tres minutos sobre la nueva entrega que se estrenará el 25 de marzo.

La historia de la temporada 2 volverá a estará basada en 'El vizconde que me amó', el segundo de libro de la famosa saga de Julia Quinn. A diferencia de la primera temporada en la que Daphne (Phoebe Dynevor) y Simon (Regé-Jean Page) fueron los absolutos protagonistas de la trama, el argumento de los nuevos capítulos girará alrededor de la vida amorosa del hermano mayor de la familia, el vizconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), que desea encontrar una esposa en la nueva época de cortejos.

El tráiler muestra como Anthony Bridgerton buscará conquistar a la joven Edwina Sharma (Charithra Chandran), una de las chicas recién llegadas a los bailes de la alta sociedad de Londres. Sin embargo, esta no será una misión sencilla para el vizconde, ya que la hermana mayor de la joven, Kate (Simone Ashley), no confiará en las intenciones de Anthony, así que no estará dispuesta a dejar que la relación entre ambos fructifique.

En medio de disputas amorosas y música de tensión, el adelanto deja entrever muchas miradas entre Kate y Anthony que harán enredar aún más la trama de esta nueva temporada.

Vuelve la mayoría del reparto

Respecto al resto de los personajes, el adelanto enseña que Penélope (Nicola Coughlan) seguirá desvelando los secretos de la alta sociedad escribiendo como Lady Whistledown y que la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) continuará siendo la mandamás en la élite londinense. Además, Daphne (Phoebe Dynevor), Colin (Luke Newton) y el resto de la familia Bridgerton volverán a estar presentes en la nueva entrega. La baja más destacada será la de Simon, Duque de Hastings, que no aparecerá en la segunda temporada después de ser el protagonista masculino de la primera.

Fenómeno de masas

Las expectativas para el nuevo estreno de Netflix son muy altas. Hay que recordar que la primera temporada de la serie supuso un éxito rotundo a nivel de audiencias, rompiendo el récord de más visualizaciones tras las primeras cuatro semanas de emisión. Según datos facilitados por la propia plataforma, al cabo de un mes de estrenarse ya había sido vista en 82 millones de hogares de todo el mundo. Por ello, la apuesta de la productora por 'Los Bridgerton' es firme y la continuidad de la serie está asegurada por contrato hasta 2028.