El presunto homicida Alfafar afirma que estaba siendo extorsionado por su víctima

Eran las 9.15 horas cuando Iván N. M., el joven de 29 años detenido como presunto autor del asesinato a tiros del marido de su prima en Alfafar, daba las últimas caladas a su cigarro en una esquina próxima a la Comandancia de la calle Calamocha de València antes de dar el paso de entregarse voluntariamente ante la Guardia Civil, consciente de que no podía mantenerse oculto por más tiempo, por su bien y el de sus familiares.

Tranquilo y a paso firme, acompañado por su letrado, el penalista Jorge Abadía, el presunto homicida se ha presentado en la puerta de las dependencias del Instituto Armado, como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, para ponerse a disposición de los investigadores, colaborar y ofrecer su testimonio sobre lo ocurrido ante la autoridad judicial competente.

Aunque por el momento se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, Iván ha reconocido a su entorno más próximo que estaba siendo extorsionado por Arturo C. C., el hombre de 46 años abatido de dos disparos, efectuados presuntamente por la espalda cuando trataba de ponerse a salvo.

Las fuentes del entorno del arrestado con las que ha estado en contacto este periódico aseguran que la tarde del pasado sábado tanto Arturo como Iván coincidieron en un bar, donde ya tuvieron un intercambio de palabras subidas de tono. Estas fuentes afirman que el fallecido, también con numerosos antecedentes, tenía amenazado al ahora arrestado, primo hermano de su mujer, aunque no han aclarado los motivos iniciales de esta enemistad.

Posteriormente, y tras amenazas cruzadas entre ambos, la víctima acudió a la calle San Jorge de Alfafar, donde reside el ahora arrestado, acompañado de otras dos personas para supuestamente amedrentar y agredir a éste. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que no iban armados, aunque este aspecto debe ser esclarecido por los investigadores.

En ese momento, Iván, de 29 años, habría salido armado con una escopeta para supuestamente defenderse, según la versión que ha dado su entorno a este periódico, al temer por su vida. Al verlo armado, la víctima y sus dos supuestos acompañantes salieron huyendo, siendo alcanzado Arturo, por varios perdigonazos.

Desde el primer momento, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar tenía perfectamente identificado al presunto autor del homicidio a tiros del hombre de 46 años abatido el pasado sábado en la calle San Jorge de Alfafar. Finalmente, tras cuatro días Iván N. M., de 29 años se ha presentado esta mañana voluntariamente en la comandancia de la Guardia Civil. Hay testigos que lo vieron discutir con la víctima y una grabación lo captó cuando huía del lugar y se deshacía de la escopeta utilizada en el crimen.

Levante-EMV

Agentes de la Guardia Civil han procedido a su detención nada más entregarse el sospechoso, que tras cometer presuntamente el crimen ha permanecido escondido estos últimos tres días en un domicilio de València. Su letrado había negociado la tarde anterior su entrega voluntaria para asegurarse una atenuante de confesión, al menos tardía, al estar ya identificado.

De igual modo, con este arresto se apaciguan los ánimos de los familiares del fallecido. El funeral por Arturo C. C., de 46 años, se ha celebrado esta mañana en un municipio de l'Horta.

El arrestado permanecerá en las dependencias de la Guardia Civil de Valencia hasta que sea puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Catarroja, que lleva las investigaciones. No se le ha trasladado al cuartel de Alfafar por cuestiones de seguridad, según las fuentes consultadas, para evitar que familiares del fallecido, vecinos de este municipio, acudieran allí. Por el momento se ha acogido a su derecho a no declarar y ahora le tendrán que tomar muestras de tóxicos para determinar si en el momento de los hechos podía encontrarse afectado por el consumo de drogas, de la que es presuntamente adicto.

