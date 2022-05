Lo que 'Al Salir de Clase' ha unido que no lo separe el tiempo. No lo decimos nosotros, lo dice Fernando Andina, uno de los actores que formaron parte de la mítica serie adolescente y juvenil que conquistó a varias generaciones. Lo que 'Al Salir de Clase' ha unido que no lo separe el tiempo. No lo decimos nosotros, lo dice Fernando Andina, uno de los actores que formaron parte de la mítica serie adolescente y juvenil que conquistó a varias generaciones.

Si el instituto Siete Robles, el centro comercial 'El Bulevard', la tienda de discos 'Jamaica' o los pubs 'El Twister' y el 'CBC' te dicen algo, entonces es que fuiste uno de los miles de espectadores de la serie. Empezó a emitirse en 1997 y duro más de cinco años con un formato corto y diario que era una especie de culebrón a la española, un trampolín donde desfilaron actores como Diana Palazón, Rodolfo Sánchez, Carlos Sobera y hasta una irreconocible Elsa Pataky. Parece que estás viendo los pasillos del instituto con sus dramas sentimentales, sus problemas domésticos y sus relaciones de amistad que te enganchaban hasta un punto que no podías dejar de verla ni una mediodía. Juntos otra vez El reencuentro de actores es uno de los momentazos que les encantan a los fans. Y el último se ha producido este fin de semana en Madrid con actores de la serie: Fernando Andina, Diana Palazón, Mariano Alameda, Marta Solaz, Cristina Castaño o Sergio Peris-Mencheta. Precisamente este último ha sido sin quererlo el artífice del reencuentro al invitar a sus antiguos amigos a ver su nueva obra de teatro: 'Ladies Football Club'. ¿Los reconoces 25 años después? Echa un vistazo: View this post on Instagram A post shared by Fernando Andina (@fernando_andina) La foto del "antes" Esta es la foto del "antes" donde muchos de ellos ya están fuera del mapa de la interpretación. Otros, en cambio, siguen al pie del cañón: ¿Cuál era tu preferido?