La moción de la dignidad

Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, ha presentado oficialmente "Una moción de censura" con el respaldo total de la ejecutiva y Comité Federal. Ha hecho uso de un instrumento constitucional que mejora nuestra democracia.

Los valencian@s al igual que el resto de ciudadanos de los diferentes territorios que componen nuestro estado, debemos exigirnos y exigir con esta moción un acto de responsabilidad por dignidad social, nos merecemos un cambio hacia la decencia. Los casos de corrupción y malversación de fondos públicos con sentencia judicial es la constatación de lo que todos sabían desde la "Prehistoria popular", haciéndolos visibles ante la opinión pública gracias a la Justicia. Todo ello demuestra que el Estado de derecho funciona a la perfección.

Nuestra democracia requiere ahora más que nunca de honradez y ética, ambas juntas. Pedro Sánchez y el PSOE como fuerza mayoritaria deben ahora proponer soluciones para la necesaria regeneración democrática. Nuestro Secretario General lidera una grave situación de crisis y es capaz de poner rumbo hacia la esperanza colectiva.

L@s Socialistas somos firmes defensores de la Constitución y del estado de Derecho, somos conscientes del grave problema y deterioro que significa estar en manos de estos dirigentes que han permitido durante décadas dejar hacer .La sentencia judicial de más de 351 años para los acusados es clara y contundente. Es el momento de cambiar la imagen del País y eso es lo que la Moción de Censura viene a hacer. El esfuerzo del arco parlamentario debe ser total, no valen excusas, es incompatible con la democracia esta situación. Después de la sentencia de la trama Gurtel, Mariano Rajoy `NO y NO´ puede seguir siendo presidente del gobierno, es el momento de equilibrar y estabilizar la democracia que con tanto esfuerzo hemos alcanzado l@s españoles. La última la palabra la tienen las urnas que pronto elegirán un Gobierno Decente para España. Los Socialistas estamos haciendo historia, devolver la ilusión a la ciudadanía. No se puede consentir más de lo mismo. Son momentos de la vida únicos para la ´valentía democrática´. El PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza tiene motivos más que suficientes para la Moción de la Dignidad.

+Miembro Comité Nacional PSPV-PSOE y presidente PSPV-PSOE (Benimaclet-Mestalla)