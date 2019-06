Joguets sexuals

A principis dels anys 70 l'aparell més sofisticat que jo tenia en casa era un tocadiscos, eclèctic com era hi reproduïa tant el Sex Machine, de James Brown, com Leo Ferré interpretant poemes d'Arthur Rimbaud «Joventut ociosa/a tot sotmesa, per delicadesa/la vida he perdut». Com correspon al món analògic, i a la dictadura franquista, les coses i els costums eren molt diferents dels d'ara. Tant el doble elepé de Brown com el senzill de Ferré els havia adquirit en la beata Andorra.

Ara, amb tant d'aparell i dildo connectat a internet, les distraccions s'han multiplicat i són més accessibles€ però.

Però anem alerta que totes eixes maquinetes connectades en línia poden ser el cavall de Troya per a la invasió de la privacitat del nostre domicili o del nostre cos. Werner Schober ho demostrà en la reunió anual dels pirates informàtics –el 35é Congrés de Chaos Communication reunit en Leipzig–, la Internet de les coses té una alta vulnerabilitat. Ell es va centrar en un producte concret, el Vibratissimo Panty Buster per a dones, fabricat en Alemanya, un vibrador que s'acopla a les bragues i que es pot activar de prop per Bluetooth o, a través de l'aplicació per a mòbil, des de qualsevol part del món. El cas és que, segons ha provat Schober, qualsevol amb un mínim de coneixements informàtics podia accedir als sex toy, tant d'usuaris coneguts com a l'atzar, i activar-los. La pregunta és: ¿accedir a un joguet sexual remotament i accionar-lo, sense consentiment de la persona propietària, és violació? Són coses que no ens plantejàvem quan llegíem El clic de Milo Manara –un clàssic del còmic eròtic que es pot trobar en Internet per 20 euros en un pack de set devedés, piratejat of course– perquè en aquell moment sols era pura fantasia. Com bé diu Antonio Ariño «La sociedad digital ha pasado de ser una sociedad de promesas a amenazas». Ara bé, no sospitàvem que arribarien a l'entrecuix ni que foren tan tan profundes€ i passeu-me la broma fàcil!

OhMiBod –la companyia fundada per Suki Dunham que començà fabricant vibradors que s'activaven al so de l'ipod–, ja te una àmplia oferta de joguets intel·ligents. Si disposeu d'un telèfon intel·ligent, o l'assistent Alexa –que s'anuncia per tv mostrant un net controlant-li les medicines al seu iaio– o un Apple Watch, i teniu l'app corresponent –en Android i iOS– podeu ampliar la vostra experiència sexual. Ara pots triar la velocitat, la intensitat i altres efectes ambientals. Amb el rellotge d'Apple l'utensili vibrarà al ritme del batec del cor de la parella. Pots fer que s'il·luminen al compàs d'una cançó, que li has ordenat ficar a Alexa, per a acompanyar-vos en eixe moment tan especial. Dunham, desvanida dels seus productes, els recomana molt efusivament a persones «discapacitades», ¿arribarem a la modificació prostètica? ¿¡Viurem escodrinyats però satisfets!? En aquell remot món nostre, encara analògic, cantava Brown: ¿Podem fer-ho i anar-nos-en? Yeah!