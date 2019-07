¿Importa el tamaño del pene?

El tamaño, por lo visto, pensamos que es el emblema de lo apropiado. A dia de hoy ya no buscamos tesoros; igual que una fotografía velada perseguimos la invención (lo auténtico no nos vale). En suma, cada poco tenemos por delante una nueva chorrada... Estamos regalando la cordura (y lo peor) afirmamos que son "nuevos razonamientos". Cojonudos, que diría mi abuela, de cuando en cuando olvidaba lo "políticamente correcto" y practicaba la pureza de decir lo que pensaba.

Dicho lo dicho, hoy voy a hablar del tamaño del pene, en verano el "amigo" con el asunto de los bañadores se pierde entre conjeturas y suposiciones no concertadas. Muchos caballeros, tengo la sensación de que se encuentran a sí mismos mirándose la bragueta. En verano todo es circunstancia de exhibicionismo; ¿han visto los bañadores UHF? Así los llama mi amiga Sofía (un huevo fuera). ¡Pobres penes! Tener que estar tan encogidos, y solo por marcar "paquete". Ay, señor, llévame pronto (sonrío).

Muchas de nuestras conclusiones, son desventuras de la mente; sé de muchos hombres que se toman muy en serio lo del tamaño de su pene, por lo visto ellos no sufren por ser torpes o gilipollas: sufren por no tener "un buen pene". Déjenme reír con muchas ganas: Ja, ja, ja, ja. A veces, es bueno alejar la buena educación y usar palabras groseras, mi querido Alvite decía que "así lo entiende todo el mundo".

Afortunadamente hay hombres que prefieren ponderar su intelecto. ¿Qué es mejor tener 20cm de pene y ser un básico de tres pares de narices; o tener un pene "normalito" y la cabeza bien amueblada? Así es la vida, damas y caballeros, unos sufren por tener el pene pequeño y los que lo tienen grande, lo quieren más grande. En fin, ¿alguien me invita a una caña? Me he secado con la dimensión del tema de hoy... ¿A qué les ha resultado profundo?