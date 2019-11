Santa Teresa Jornet i el bisbat de València

En l'homilia del cardenal Cañizares en la missa d'inici del Sínode Diocesà de València, el 15 d'octubre passat, l'arquebisbe va invocar la protecció dels sants valencians pel bon fruit d'aquesta assemblea. Entre aquests sants valencians (com Sant Vicent Ferrer, Sant Vicent màrtir o Sant Tomàs de Villanueva) el cardenal Cañizares, demanà també la intercessió de Santa Teresa de Jesús Jornet i Ivars, una religiosa nascuda a Aitona, a la comarca lleidatana del Segrià, el 9 de gener de 1843, com canten aquests Goigs: "Al vilatge antic d'Aitona/ vostre esguard s'obri a la llum./ La fe el rega i l'assaona/ perquè done bon perfum./Sou com flor al món vinguda/ que abundor de fruits promet". Teresa va estudiar magisteri a Fraga i als 19 anys aprovà les oposicions, i va ser destinada coma a mestra a Argençola. Més tard va ser quan va fundar les Germanetes dels Ancians Desemparats.

Em sembla molt bé que el cardenal Cañizares, pel fet que Santa Teresa de Jesús Jornet va morir a Llíria i les seues despulles es troben a la Casa General de la Congregació, a València, considere valenciana aquesta santa catalana. Em sembla molt bé, ho torne a dir. Com també el cardenal demanà la intercessió dels sants Vicent màrtir, Joan de Ribera i Tomàs de Villanueva, que tot i que no van nàixer al País Valencià, formen part de l'Església valenciana.

El que vull remarcar és que cap bisbe de Catalunya, com és lògic, ni tan sols el bisbe de Lleida, el valencià, de Muro d'Alcoi, Salvador Jiménez, no ha protestat pel fet que el cardenal de València haja fet valenciana la santa d'Aitona. ¿Però què hauria passat si un bisbe català haguera dit que Sant Vicent Ferrer és un sant català? La resposta ja la sabem: "Els catalans ens volen furtar Sant Vicent".

Espere que per intercessió de la santa valenciana, i alhora catalana, aquest Sínode, que tractarà sobre com evangelitzar la cultura, faça una aposta pel valencià a l'Església, una assignatura pendent des de fa segles.

Desgraciadament tenim una Església, la valenciana que, malgrat que en la seua Assemblea Diocesana dels 15 d'octubre de 2016 aprovà (en el número 107 del Pla Diocesà) la introducció del valencià i la traducció del Missal Romà al valencià, encara continua menyspreant la nostra llengua i impossibilitant que els cristians valencians puguem celebrar la nostra fe en la llengua de Sant Vicent Ferrer i de Santa Teresa Jornet. La mateixa llengua que parlem i que compartim els cristians de València i els d'Aitona.

Que Santa Teresa Jornet, santa valenciana (com ha dit el cardenal Cañizares) i catalana, siga la santa que ens ajude en la introducció del valencià a l'Església valenciana. Que siga la santa que faça reflexionar els bisbes valencians, perquè de una vegada per totes deixen de tindre el valencià arraconat.

Amén.