La repercusión de las declaraciones de Rocío Carrasco ha servido de cortina de humo de la desaparición de uno de los programas más nauseabundos del universo Mediaset: «Mujeres y Hombres y Viceversa» decía adiós el jueves después de trece años en antena. Con «La isla de las tentaciones» han renovado la bandeja de carne. El dating show no daba más de sí, ni Jesús Vázquez ha podido salvarlo, con una audiencia por debajo de la media de Cuatro, que ya es decir. Las mañanas de la cadena siguen como si no estuvieran mientras por las tardes respiran con Joaquín Prat en «Cuatro al Día» y con «Todo es mentira» de Risto Mejide, que anda muy enfadado con Toni Cantó por dejarle plantado.

El ex de UPyD y Ciudadanos quería empezar a colaborar mañana mismo como analista a la espera de que su representante le encontrara un papel en los escenarios teatrales, pero antes de empezar la función televisiva, se han confirmado los pronósticos sobre su estrategia partido a partido, como la de Simeone, al decir del rotulista de «Al Rojo Vivo», a salvo de ser sancionado por su cadena, La Sexta, que está de 15º cumpleaños; los mismos que celebra «El Intermedio» recibiendo el premio ALMA a mejor guión audiovisual del Sindicato de Guionistas de España. Y antes de irse de vacaciones, contó con la presencia de Beatriz Montañez para promocionar su libro, aunque no quiso pisar el plató y se quedó en la terracita de Thais Villa. La única a la que hacían gracia los chistes de Wyoming volvió a contarnos su vida en una casa prestada en el bosque. Medita, corta leña y escribe una novela. «La china del flequillo» piensa estirar todo lo que pueda el dinero ganado en la tele. Lleva cinco años ahorrando hasta en el café, reservado para los domingos, pero no escatima en conexión a internet porque lee la prensa a diario. Este particular retiro para encontrarse a sí misma es otro de los trending topic de la semana en las charlas de pasillo ¿Harías tú lo mismo?

Cuando escuchas que descubrieron 29 millones de vacunas de AstraZeneca escondidas en un almacén en Italia dan ganas de buscarse una cabaña o, mucho más sencillo, desconectar de las noticias yendo al Masai Mara con el documental «Wild Covid» que se grabó el año pasado en la reserva natural sin turistas. Aunque los leones pudieron ocupar espacios vetados para ellos, no lo pasaron tampoco nada bien. Si quieren cambiar un rato de depredadores, está disponible todavía unos días en la web de RTVE.