Una vesprada de la primavera de 1990, a la porta d’una escola de l’Horta, un xiquet de nou anys s’acostà al capellà i màxim responsable del centre educatiu i, en resposta a la invitació que la parròquia havia fet arribar als seus pares perquè assistiren a una reunió preparatòria de la Primera Comunió, li amollà: «Don Vicente, mi papá dice que esta noche no vendrá a confesarse, porque no cree en los curas; y además, que les den por el c...».

El pacient mossén, en escoltar aquelles crues i sinceres paraules, en compte d’encomanar al menut que fera arribar al progenitor l’improperi que, com a resposta, segurament mereixia –tal com hauríem fet la majoria de nosaltres–, decidí redactar una «carta oberta» per a explicar al pare en qüestió el valor de la coherència i l’educació.

D’aquesta manera, iniciava aquella memorable missiva asseverant que, una vegada més, s’havia complit l’antiga profecia segons la qual «infants i orats diuen les veritats». I hi exposava que tampoc ell no creia en els capellans: en qui creia era en Déu, «que és un Pare que no es contradiu entre el que em diu i el que em fa», subratllava; també, que creia en l’amistat: per exemple, la que li oferien els capellans; i, sobretot, creia en la importància de no sotmetre els xiquets a situacions tan contradictòries com la d’enviar-los a catequesi de Primera Comunió i, a la vegada, menysprear les activitats i reunions que s’hi promouen.

El capellà al qual faig referència és Vicent Cardona i Puig, originari de Llombai, que entre 1982 i 2004 fou rector de la parròquia Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs; i, actualment i des de fa tretze anys, ho és de la de Sant Cristòfor Màrtir de Picassent. I a qui, en reconeixement a tantes dècades d’aportació i servei, aquest divendres l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (Ideco) lliurarà el premi «Quico Moret», un guardó que, amb anterioritat, han rebut personalitats comarcals com ara Josep Ferrís, Enric Juan, Albert Taberner i Vicent Olmos, entre d’altres.

Enhorabona, Vicent, per aquest entranyable i afectuós reconeixement. I moltes gràcies per la quantitat i la qualitat del treball de vertebració, cohesió i desenvolupament cultural i educatiu que, hui com ahir, portes a terme en favor dels habitants de l’Horta Sud. Amb coherència, intel·ligència i estima.