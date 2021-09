A tu, Balbino, que dorms a l’exili

No és un lloc al qual acudisca habitualment més enllà de les doloroses ocasions en les quals la mort -o la vida, segons es mire- ho requereix, però he de confessar que, una vegada dins, els cementiris m’atreuen. Quan hi vaig per algun motiu no urgent -alguna recerca genealògica quasi sempre- m’entretinc recorrent els carrers i llegint els noms d’eixes persones desconegudes per a mi, però que existiren. ¿Van tindre una bona vida?, em pregunte sovint.