Ens queixem que la humanitat no és capaç d’enfrontar-se amb força a determinades adversitats. Tanmateix el món està ple de persones anònimes que, amb la seua trajectòria personal, han superat obstacles. No podem contar-les totes però potser la categoria dels adverbis ens ajude a entendre-les. Així que, amb eixe motiu, encetem en la secció un llarg camí per a recórrer’ls.

Hi ha una locució adverbial de manera que simbolitza bé la situació expressada. Es tracta de ‘a pols’. Amb ella, ens referim a l’esforç que es realitza fent força en el braç, sense recolzar-se en res. Sobretot, el que més ens interessa és que podem expressar que algú ha realitzat una trajectòria professional o personal i un repte ‘a pols’ quan ho ha aconseguit gràcies al seu esforç. Té un sinònim: ‘sopols’. Solem recordar tota la gent que ha arribat a destacats llocs gràcies a l’ajuda d’algú, és a dir perquè ha tingut ‘bon padrí’. Però també hi ha exemples de dones i hòmens que han fet gestes ‘a pols’. En pronunciar-la, pense en els qui, sense res ni cap ajuda, abandonen els països en guerra buscant una vida millor. Em venen al cap les persones d’Ucraïna, Síria i altres llocs. M’emocionen. Sense mirar grans tragèdies, hi ha exemples que han fet la seua trajectòria ‘a pols’. Simplement, treballant en el que més els ha agradat, han aconseguit triomfar. Crec que alguns els tenim prop. Esta setmana ho he tingut en compte quan el dibuixant Ortifus m’explicava la seua exposició al Centre Cultural La Nau. Mirant-lo, pensava que, amb el treball ‘a pols,’ ha dibuixat i escrit la història contemporània valenciana dels últims 40 anys. Pense que el fet que les màximes autoritats valencianes estigueren en la inauguració n’és un bon reconeixement. Tanmateix crec que la Generalitat hauria de lliurar-li algun merescut guardó cultural i l’Ajuntament valentí considerar-lo com un dels seus fills predilectes. Sé que el major premi per a ell és el reconeixement del públic. Però entenc que les institucions han de reconéixer millor que Antonio Ortiz ‘Ortifus’ ja és un referent dels humoristes gràfics valencians. En definitiva, mirem el nostre voltant. Intentem descobrir les persones anònimes que ha actuat ‘a pols’ per a aconseguir reptes. Ens ajudarà a véncer les mancances. La superació ‘a pols’ de les adversitats ens fa créixer i sobretot sentir-nos persones més fortes.