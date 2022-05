Per molt que ho intenten i pel munt de recursos que hi dediquen, les forces vives borbòniques no són capaces de fer recular el sentiment republicà de la ciutadania. Amb gairebé tota la premsa espanyola partidària de l’obsoleta monarquia, no acaben de reeixir-se’n, no tenen el suficient poder de persuasió per anul·lar o neutralitzar la voluntat popular irrefrenable de qüestionar l’actual model d’estat, coronat per una monarquia podrida i anacrònica.

Malgrat totes les pressions, les darreres enquestes confirmen un creixement continuat del republicanisme. Mentrimentres, els partits polítics majoritaris reten una permanent cortesia a la corona. Els dirigents de Vox, Cs, PSOE i PP –que sumen un percentatge de vots gairebé del 75%– s’agenollen com a bons vassalls davant d’un rei, que no té un altre mèrit que ser fill d’un altre rei fugat a Abu Dhabi –un estat autòcrata, dictatorial, misogin, torturador, refugi de traficants i assassins–, per tota una vida de corrupteles, després d’haver estat elevat al tro per la gràcia de deu i pel despòtic dit de Franco.

Les xifres no quadren. I això representa un alè d’esperança. Tard o prompte, aqueixa majoria republicana que indiquen tots els sondatges haurà de traduir-se en una altra majoria política que faça possible un canvi efectiu i profund del sistema actual. Una transformació que haurà de començar per bandejar la monarquia i alhora posar en marxa un procés constituent que s’enduga per davant la franquista transició del 78, que feu possible 40 anys de malifetes de l’infame J. Carles I. Un procés constituent participatiu, obert i transparent que tinga la ciutadania com a protagonista. Que puga garantir de veres un benestar social basat en la democràcia econòmica, la justícia social i ambiental, la solidaritat, la socialització, la pau i el desarmament, el dret al treball, a l’habitatge...

Aquest 14 de maig tenim una cita irrenunciable en el camí cap a la construcció d’una alternativa política que puga fer tangibles les aspiracions democràtiques pendents. Una Diada marcada en el calendari per a la realització d’una consulta popular arreu de l’estat en què podrem triar entre monarquia o república. Una jornada informativa, reivindicativa, d’agermanament... Una ocasió immillorable per a sumar esforços i anar enfortint un moviment social que puga persistir fins haver aconseguit el seu objectiu: la convocatòria d’un referèndum decisori sobre la forma d’estat. Una important assignatura pendent, sense la qual la democràcia tutelada actual mai no arribarà a ser completa.

Si voleu ser protagonistes i no testimonis de pedra per poder influir en primera persona en l’esdevenir històric, teniu una bona oportunitat aquest 14 de maig. Podeu contactar amb la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República i col·laborar-hi en la mesura de les vostres possibilitats i el nivell de compromís. Fer-vos-en partícips. Que traguen fum les xarxes socials amb tots els suports possibles però, principalment, fem comboi per poder ser-ne molta més gent de la que els poders fàctics voldrien. La República s’ho val!