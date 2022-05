Divendres passat va faltar el President Emirats Àrabs Units, naturalment al seu funeral va acudir el Cap d’Estat del Regne d’Espanya, Felipe VI, que va aprofitar l’ocasió per fer una telefonada al seu pare, Juan Carlos I, que, des de fa dos anys, està vivint a Abu Dhabi. Tal vegada no havien parlat des que l’Agost del 2020 el rei emerit , de la nit al matí, amagant-se, va deixar terra espanyola fugint, presumptament, de les togues dels jutges suïssos i espanyols que, per aquells dies, estaven buscant-li les pessigolles per unes quantitats de dòlars i euros que no quadraven en els comptes derivats d’unes possibles comissions per fer, presumptament, d’intermediari en la concessió de la construcció de l’AVE a la Meca a unes empreses espanyoles. Ara, però, ho tenien fàcil, fins i tot per haver parlat personalment. I, sense por a qualsevol espia de fireta, han parlat via telèfon per quedar en trobar-se aviat a Madrid.

Ningú va explicar perquè Juan Carlos I, amagant-se, va marxar a Abu Dhabi, però tot indicava que sentint-se amenaçat per la Justícia va buscar aixopluc entre els seus amics àrabs, on es sentia segur sabent que malgrat que algun jutge tingués proves per condemnar-lo mai cap país, Espanya o Suïssa, podrien aconseguir que els seus amics àrabs l'extradiren. Han passat gairebé dos anys de la fugida reial, i la Justícia ha anat fent el camí que ha pogut per concloure els fiscals, tant a Espanya com a Suïssa, que d’algunes de les acusacions no tenien proves i que d’altres, que els fiscals afirmen que els fets delictius s’han pogut produir, han prescrit o estan emparats per la inviolabilitat constitucional que empara al Borbó. Finalment tot s’ha esmicolat com aigua en cistella i Juan Carlos pot tornar a casa sense tindre que esperar, com el torró, que arribe Nadal.

Algunes fonts afirmen que el pròxim dissabte, 21 de maig, Juan Carlos I arribarà a Madrid. La seua arribada va a suposar un mal de cap tant per Zarzuela com per Moncloa. A Zarzuela sobren habitacions d’invitats perquè Felipe VI reculla al seu ancià pare, però sembla que no estan per la feina i li buscaran altre lloc per dormir. A Moncloa a Pedro Sánchez se li presenta un problema més, com rebrà al rei emèrit? Cal recordar que el passat març arran d’una carta de Juan Carlos explicant que volia viure fora de Zarzuela on lamentava «sincerament la transcendència per l’opinió pública dels fets passats de la seua vida privada» Pedro Sánchez va afirmar que Juan Carlos «Deu una explicació als espanyols». Tindrà ara valor per demanar-.li eixa explicació? . Una explicació que en cas que l'emèrit la done serà molt difícil d’acceptar i creure pels ciutadans espanyols.

De moment el Govern de Pedro Sánchez ja ha deixat amagat al calaix de l’oblit el projecte de traure la inviolabilitat constitucional al rei, i el PSOE ha fet front comú amb la dreta extrema (PP) i l’extrema dreta(VOX) per negar que al Congrés dels Diputats es puga constituir una Comissió d’Investigació per tractar les possibles irregularitats comeses per Juan Carlos I. El PSOE, una partit que va nàixer republicà s’ha convertit en la major defensa que, al segle XXI, té la Monarquia dels Borbons. Molts dels seus militants ja comencen a estar farts de tindre que desdejunar un gripau cada matí, uns dies per la caiguda metafòrica de les sigles de la S de socialista, altres per la desaparició, també metafòrica, de la O d’obrer, i altres, sense cap metàfora, per la defensa diària i aferrissada d’una institució obsoleta com la monarquia que un dictador ens va deixar en trista herència.

I mentrestant, eufòrics, els monàrquics pengen cartells a Madrid tot dient «Recordeu quan ningú donava un duro per nosaltres?