Isidre Planes va ser un «sacerdote natural de la villa de Puzol, doctor en Sagrada Theología» i «era hombre aficionadíssimo a escrivir las cosas que sucedían en su tiempo, y aunque en sus libros se hallan muchas noticias inútiles y apassionadamente referidas, ay otras memorables». Així ens el descriu Vicent Ximeno. Va deixar, entre altres escrits, uns Sucessos fatales de la ciudad y reyno de Valencia o manual diario de lo sucedido desde el año 1705, en cinc volums que, més o menys, han reaparegut a la Biblioteca Valenciana i a la Biblioteca de la Universitat de València. Planes, que no amaga la seua fília borbònica, ja des del començament de la seua obra, assenyala com «si Dios es servido darme vida, intento dexar a la posteridad, para el escarmiento, memoria diaria de los sucessos fatales que se han de representar en esta tragicomedia...» I així ho va fer.

Tot i que són nombrosíssims els comentaris de reprovació als austriacistes que deixa anar Planes, pertot arreu, tampoc s’està de criticar els del seu bàndol, quan cal, encara que, òbviament, amb menor freqüència. I valdrà com exemple quan anota, el 21 de febrer de 1708, que el cavaller d’Asfeld convidà les dames de València a un sopar, per celebrar el primer aniversari del príncep Lluís, fill de Felip V: «Este día el caballero Asfeld, en la casa que vive, del marqués de Villatorcas, delante de la iglesia del convento de Santo Domingo, retornó, convidando a los cabos militares y señoras de Valencia. Debió de ser en despique de los convitones que dio Peterboroug el año pasado, 1706, día de Ceniza, celebrando los años de la reina Ana y brindando a la salud de la anglicana, y haciendo lo mismo los españoles a su mesa. En diferentes casas hicieron lo mismo; y el año pasado hicieron lo mismo los ingleses y holandeses. Pero este año han sido los brindis a la salud de nuestro rey Felipe V, de su esposa y nuestra reina, y del príncipe de las Asturias, Luis. ¡Vítor! ¡Vítor! ¡Vítor las borracheras, que todos las pagamos y no participamos!».

A la fi, el comentari de Planes era el d’un home del poble, acostumat a pagar, sempre, mane qui mane, i sense traure mai cap benefici de cap govern. I, en aquest cas, es pagaven les borratxeres dels borbònics, i els qui bevien eren feliços. També aquells que els aclamaven, fent festa per coses que no els generaven cap benefici: però era el miratge de les monarquies, una fascinació inexplicable de vegades, i que, com podem veure, encara és present.