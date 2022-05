Les xiques no perden el tren

Paqui Méndez, presidenta de la Associació per la Coeducació, ha dirigit el documental Las chicas no pierden el tren, el relat de les primeres dones treballadores en el ferrocarril. FGV ha produït aquest valuós documental en col·laboració amb l’Associació per la Coeducació, entitat encarregada també d’elaborar una guia didàctica per als centres educatius. El resultat ha sigut una proposta coeducativa molt atractiva amb activitats per a la reflexió, el debat, anàlisi i el coneixement dirigit a trencar amb la masculinización d’algunes professions copades pels homes. El curtmetratge i la guia aporten referents femenins que parlen directament a eixes xiques que busquen estudis feminitzats creient tindre més eixida laboral, com pot ser estètica o perruqueria. El sector ferroviari continua estant molt masculinitzat encara, malgrat l’esforç que FGV realitza amb el seu pla d’igualtat: 437 maquinistes homes enfront de 115 dones. En els anys noranta les dones a penes van representar un 7 % de les treballadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

El documental i la guia aporten dades rigoroses perquè l’alumnat siga conscient de la pèrdua de talent que suposa la masculinización de les professions. Recorda a Pilar Careaga, pionera, la primera dona d’Espanya a estudiar enginyeria industrial en 1929 i la primera dona a conduir un tren: la primera maquinista. A través de la guia l’alumnat descobrirà que les dones no van accedir a la universitat fins a 1910 i que en 1930 el 47,5 % de les joves eren analfabetes. Testimoniatges de les protagonistes de l’ahir i el hui, activitats divertides i un disseny molt atractiu i colorit convertixen la guia en un material coeducatiu imprescindible per als centres d’ensenyament. Ha sigut elaborada per tres especialistes en igualtat com són Sara Order i Leo Goicoechea, amb disseny i maquetació de Visa Bernardo de Quirós. La presentació de la guia va ser dimecres passat 18 en el Col·legi Major Rector Peset de València. Al costat de Paqui Méndez, presidenta de la Associació per la Coeducació, i les autores de la guia, va estar Ana Isabel Martínez, agent d’Igualtat i cap de recursos humans d’FGV. En un discurs apassionat va reivindicar la necessitat de trencar amb els rols de gènere i aportar una mirada coeducativa a les professions. En eixe sentit, FGV aposta fort i cerca incorporar en la seua plantilla a dones, per la qual cosa anima a les estudiants a realitzar les pràctiques allí. Per a aconseguir-ho, és fonamental el treball de sensibilització dels centres educatius i molt especialment des del departament d’Orientació, encarregat dels itineraris educatius de les futures estudiants. Qualsevol centre educatiu pot dirigir-se a l’Associació per la Coeducació (associacioperlacoeducacio.org) o a FGV per a aconseguir la guia didàctica i/o presentar Las chicas no pierden el tren en el seu centre, amb la possibilitat de comptar amb testimoniatges de primera mà de treballadores de ferrocarrils. Així aconseguirem que les xiques no perden el tren.