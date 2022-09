Acaba l’estiu i amb ell se’n va el record xafogós de dos dels mesos d’estiu més calorosos de la nostra vida. El concepte tan meravellós de ‘a la fresca’ s’ha convertit en quelcom viable solament quan els graus del termòmetre ho permetien i sols vostés i jo sabrem el temps que hem invertit a cercar, endollar i posar en marxa d’aires condicionats i ventiladors per tots els racons de la casa.

Acaba l’estiu i torna Terreta, el suplement que Levante-EMV va crear fa ja 70 exemplars amb l’objectiu de visibilitzar, fer valdre i compartir l’enorme riquesa patrimonial, natural i cultural que tenim a la C. Valenciana. Hem viatjat per l’interior i la costa, per alqueries, castells i pous naturals i hem conegut la història que s’amaga darrere dels llocs i els millors camins per endinsar-nos en ells. Amb Jorge Hermosilla i els seus paratges valuosos hem reivindicat la memòria d’aquells pobles que, a poc a poc, han anat perdent població fins a quedar-se amb poc més d’un centenar de persones però que, atresoren com cap altre una bellesa, una pau i una dignitat que paga la pena viure.

Ens retrobem amb una il·lusió que no ens deixa mai, fins i tot malgrat els incendis que ens han fet plorar aquest estiu veient la serra cremada

Les nostres pàgines han estat elaborades per un equip humà de periodistes i fotògrafs, per Amparo Soria, jo mateixa i un munt de companys i companyes del diari i col·laboradors que no han volgut quedar-se per a ells el secret d’una ruta, d’un lloc o d’una experiència recomanable sinó compartir-la amb vostés, els lectors, la nostra raó de ‘fer’. Ens retrobem amb una il·lusió que no ens deixa mai, fins i tot malgrat els incendis que ens han fet plorar aquest estiu veient la serra cremada. De les cendres es renaix i nosaltres, com vostés, estem entestats a seguir.