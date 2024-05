Muere Steve Albini, líder de Shellac y figura clave del rock underground, a los 61 años

El músico y productor estadounidense Steve Albini (Pasadena, California), líder de la banda de indie rock Shellac, ha fallecido a los 61 años, según ha avanzado la revista 'Pitchfork'. El artista californiano, icono del rock underground, ha muerto de un ataque al corazón, ha informado fuentes de su estudio de grabación, Electric Audio, al citado medio. Albini, cantante y guitarrista de Shellac, banda fetiche del festival Primavera Sound de Barcelona (han actuado 14 veces en el festival y este 2024 volvían a estar en el cartel), también había formado parte de grupos como Big Black o Rapeman.

Ingeniero de sonido clave en el rock independiente, Albini participó en la grabación de álbums como 'In Utero', de Nirvana o 'Surfer Rosa', de Pixies, entre muchos otros títulos trascendentes. Precisamente, Shellac, trío formado por Steve Albini, Todd Trainer y Bob Weston, había anunciado que su nuevo álbum, 'To all trains', el primero en 10 años, vería la luz el próximo 17 de mayo. La banda estadounidense iba a presentar el disco el 30 de mayo en el Primavera Sound.