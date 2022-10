Els qui coneixem el percal, o siga la tela amb què els polítics es tallen els vestits, fem bé sospitant d’ells, d’alguns; és el que fa la major part del veïnat, que han vist tants polítics que no han estat honrats i alguns, fins i tot, que han acabat a la presó. I s’haurien de posar límits a la picaresca, per exemple en el tema dels emoluments, perquè ara cadascú cobra en funció de la representació que obtenen en les eleccions: si tenen la majoria absoluta cobren absolutament el que volen, sinó, ho negocien amb l’oposició, de manera que hi ha alcaldes que cobren tant com els ministres i altres que s’han d’acontentar amb sous miserables.. Creiem, doncs, que tots els candidats i llurs partits haurien d’informar, al mateix temps que presenten els programes de «les coses que faran», quins sous voldran cobrar i també les dietes i qualssevol altres emoluments en diners, en pagarés, en diferit, o en saraus i carn fresca; Partim de la base que els polítics han d’estar suficientment remunerats, sobre tot perquè no caiguen en la temptació dels sobresous, dels sobres en negre, ni d’admetre comissions dels empresaris (a Silla diuen fer el sinué...) No ens oblidem que alguns polítics han arribat a sentir-se ufanosos d’haver-se dedicat a la política per a «forrar-se». S’han de posar límits, doncs, encara que serà difícil que s’aprove cap llei al respecte, perquè, lamentablement, la major part dels polítics no volen tallar-se les ales, llevat d’alguns més honrats i testimonials. Com la política no és un exercici de risc i no s’han de preparar oposicions, els sous haurien de fixar-se i acotar-se raonablement i sols així els polítics ho serien de vocació, honestos i honrats.

Altra cosa són les llistes electorals. Creiem que l’actual sistema de llistes tancades que presenten els partits no permeten que els ciutadans voten les persones que coneixen, sinó als partits en bloc. Amb llistes obertes, però, on figuren tots els candidats per ordre alfabètic, i cadascú identificat amb les sigles de llurs partits, el veïnat podria elegir els candidats que els oferisquen més confiança i més proximitat i no com ara que els partits presenten candidats que no saben ni on està el poble que representarien. A continuació, els candidats elegits són els que haurien de votar, entre ells, l’alcalde. Així, els partits se’n cuidarien més en la selecció dels candidats que no ara.