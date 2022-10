Un dels moviments físics de la persona està relacionat amb el fet de menejar-se cap arrere. Pot resultar positiu per a redirigir la nostra trajectòria a un punt més favorable. Tanmateix és perjudicial, quan significa un retrocés en tot el que hem aconseguit. Hi ha una locució que definix clarament eixe moviment. Es tracta de l’expressió ‘a recules’ o ‘de recules’. Amb ella, no sols indiquem que retrocedim sinó també figurativament que s’està perdent força, espenta o poder.

Un tema en el qual hem d’anar ‘a recules’ de forma ràpida és el dedicat al canvi horari. Em preocupa que continuem per tants anys amb una hora que ens imposà el règim de Franco per a assimilar-nos a l’horari de l’Alemanya de Hitler. Trobe que en este cas es podria aplicar la Llei de la Memòria Històrica per a revertir el càstig horari que va imposar-nos la dictadura.

Estos dies s’escolten comentaris relatius a l’estàtua del jurat Francesc de Vinatea. Es demana que camine ‘a recules’ i isca de la plaça de l’Ajuntament de València. He de confessar que mai m’ha agradat vore’l en aquell punt tan obert. Trobe que l’escultura es perd. Caldria buscar-li un indret més acollidor, allí o en un altre espai urbà, ja que mereix un reconeixement de la societat. S’ha de recordar que, sense la seua gesta, la història de l’antic Regne haguera estat malauradament distinta. Alguns, per a expulsar-lo, recorren al fet que protagonitzà un uxoricidi o parricidi. No s’ha d’oblidar. No obstant això, caldria preguntar-nos si tots els reis forals i personatges als quals admirem mai no han provocat un crim o atac cap a les dones. Mentrimentres decidim què fem, podríem aconseguir que altres escultures caminaren ‘a recules’ i isqueren d’alguns llocs. Estic pensant en la de Pizarro situada a la plaça de Manises.

A la consellera Mollà, també li haguera vingut bé caminar ’a recules’ en les seues manifestacions per a conservar el càrrec. No és usual que una vicepresidenta destituïsca una consellera del seu partit. La gent sol dimitir abans que la tiren. No m’agrada massa la paraula destituir. Té certa connotació autoritària. Tinc la percepció que darrere d’eixa singular acció hi ha una part de la història que se’ns amaga.

En definitiva, un tast de camí fet ‘a recules’ ajuda a millorar la digestió del nostre trajecte en la vida.