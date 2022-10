Valencia y el coche eléctrico

No hay muchos diarios que puedan celebrar sus 150 años. Levante-El Mercantil Valenciano es uno de ellos, aunque su vida -como la de España- ha sido accidentada. Nacido como diario progresista, tras la guerra civil se convirtió en Levante y acabó en la prensa del Movimiento. La historia cambia en 1984 cuando el grupo Prensa Ibérica lo adquiere -en el proceso de privatización de los medios de comunicación del Estado- y poco después Levante-El Mercantil Valenciano es la cabecera.

Ahora ha habido una gran exposición de las portadas del diario en todas sus épocas y el lunes se celebró el 150 aniversario en un acto con más de 1.500 invitados que demostró la fuerza del diario, su poder de convocatoria y su capacidad de vertebrar el territorio. Levante-El Mercantil Valenciano, como mucha prensa regional, tiene un carácter más transversal y menos ideologizado que la prensa de Madrid.

En el acto estuvieron muchas personalidades, desde Ximo Puig, presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, candidato del PP en las próximas autonómicas, y el presidente de las Corts Valencianas, Enric Morera. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, que en su conjunto lidera hoy la venta de diarios, subrayó la ya larga implicación en la sociedad valenciana y la firme voluntad de reflejar su pluralidad social.

Uno de los premios fue para el CaixaForum València, fruto de la voluntad de Isidre Fainé y Ximo Puig e inserto en un edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que se abrió el pasado junio y ha recibido ya 450.000 visitantes. Pero el de la innovación tecnológica, que iba a Volkswagen (VW) por la inversión en la fábrica de baterías de Sagunt, fue aplazado porque aún no hay acuerdo entre el Gobierno y la multinacional sobre la cuantía de las ayudas en el Perte del vehículo eléctrico. La inversión de VW (fábrica de baterías y electrificación de las de Martorell y Landaben) es de 7.000 millones, que llegan a los 10.000 con las empresas asociadas.

La inversión máxima del Perte (el 15%) sería de 1.500 millones y VW aspira a un mínimo de 700 que el pasado lunes eran solo 160 y que ahora han subido a 400. España es el segundo país europeo productor de automóviles, pero no tenemos ninguna marca propia y el retraso en este Perte es difícil de entender. Hay condiciones de Bruselas y el Gobierno debe ser escrupuloso en las subvenciones, pero España no puede perder el tren en un sector que es el 11% del PIB y genera muchos puestos de trabajo. La lentitud de la burocracia es exasperante porque sería absurdo no aprovechar bien el plan de regeneración europeo que nos ha asignado 140.000 millones.

Ximo Puig admite inquietud, pero cree que todo acabará bien y está dispuesto a arrimar el hombro con ayudas de la Comunidad. Pero el Perte afecta también a Catalunya (4.000 millones para Martorell) y a Navarra (otros 4.000 para Landaben). ¡Ojo, Aragonès! Y no es admisible que a estas alturas solo se hayan otorgado 877 millones de los 2.250 previstos para este Perte. Había fiesta en València, pero también inquietud por el futuro de grandes inversiones de futuro que pueden atascarse.

Vamos a la política. Los resultados de la Comunidad en las autonómicas de mayo serán relevantes. La izquierda lleva ocho años gobernando con el llamado «pacto del Botánico» entre el PSOE, Compromís y Podemos. No es un pacto fácil, pero ha funcionado bastante porque el peso de Podemos (8 escaños) no es solo muy inferior al del PSOE (27) sino también al de Compromís (17). Y el ‘feeling’ entre el PSOE y Compromís -más sin Mónica Oltra- es bueno. Además, el candidato de Compromís será el diputado Joan Baldoví, que viene del Bloc, uno de los integrantes de Compromís con fuerza entre los comerciantes de muchos pueblos.

El presidente de las Corts, Enric Morera (Compromís) no palpa cambio en las autonómicas pese a la subida del PP en las nacionales. Puig se muestra confiado y la última encuesta (precisamente de Levante) vuelve a dar mayoría al Botánico. Pero, por si acaso, ha lanzado un programa propio y plantea una rebaja del tramo autonómico del IRPF para las rentas menores de 60.000 euros cuando el PSOE solo la propone hasta 20.000.